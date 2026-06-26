Restyling della Skoda Octavia è in arrivo: plug-in più convincente

Le foto dei paparazzi non mentono mai, anche quando il camuffamento fa di tutto per confondere le acque. Un prototipo della Skoda Octavia restyling è stato beccato su strada, pellicole strategicamente posizionate su anteriore e posteriore, ovvero esattamente dove succederà qualcosa di interessante. La versione immortalata è la station wagon, che nell’Octavia è sempre stata il motivo principale per cui molti la scelgono.

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Il nuovo corso stilistico, lo abbiamo osservato negli ultimi tempi, si chiama “Modern Solid”, lo stesso linguaggio di design che Skoda sta adottando sulle più recenti Epiq e Peaq. Il frontale dovrebbe evolvere con fari dalla firma luminosa a T, mentre paraurti anteriore e posteriore riceveranno ritocchi mirati. Il risultato promesso è un look più fresco e sportiveggiante, che servirà a mantenere l’Octavia competitiva in un segmento comunque ostico.

Gli interni non si vedono nelle immagini, ma è ragionevole attendersi una plancia ridisegnata e un aggiornamento tecnologico sostanziale. In cima alla lista delle probabilità c’è l’arrivo della nuova piattaforma Android Automotive per l’infotainment, il tipo di aggiornamento che trasforma un restyling da operazione cosmetica a qualcosa di più convincente per chi sta valutando l’acquisto.

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Sul fronte motorizzazioni, la gamma attuale dovrebbe essere confermata nella sostanza. La novità più attesa, però, riguarda il possibile ritorno della variante plug-in hybrid, questa volta con un powertrain rivisto e una batteria più capiente rispetto alla precedente generazione. Il Gruppo Volkswagen sta spingendo sull’ibrido con una certa determinazione, e l’Octavia sarebbe la candidata naturale a beneficiarne in termini di autonomia elettrica reale.

Il debutto è atteso per l’inizio del prossimo anno. Skoda, nel frattempo, non sta evidentemente lavorando a un semplice aggiornamento di facciata: tra nuovo design, tecnologia aggiornata e powertrain ibrido potenziato, l’Octavia restyling punta a restare il riferimento pragmatico del segmento, quella che ottiene un buon successo di pubblico, quel pubblico che vuole tutto senza pagare tutto troppo.