Il volante sparisce, non in senso figurato, ma si ripiega, ruota di 180 gradi e va a nascondersi nel cruscotto, mentre un pannello motorizzato chiude il foro come se non fosse mai esistito. BYD ha fatto quello che certi concept visionari promettono da un decennio e che nessuno aveva mai portato in serie.

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Succede sulla Fang Cheng Bao Tai 9, SUV ibrido plug-in a sei posti lanciato in Cina a fine novembre 2026. La funzione è riservata alla versione Foldable Smart Cabin, la più cara di una gamma a tre allestimenti: 329.900 RMB, circa 45.000 euro, contro i 279.900 dell’attacco di listino. Il meccanismo, assicura il marchio fuoristradistico di BYD, ha superato 80.000 cicli di prova.

La parte più curiosa è il motore che lo muove. Xiong Tianbo, direttore generale di Fang Cheng Bao, ha spiegato che è lo stesso sviluppato per i robot umanoidi, una prima assoluta su un’auto BYD.

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L’operazione richiede circa 10 secondi e solo a veicolo fermo. Nel frattempo il sedile del guidatore si reclina fino a 165 gradi, trasformando la prima fila in qualcosa che somiglia più a una poltrona da salotto che a una postazione di guida.

Per guidare davvero resta un volante tradizionale a D, con pulsanti fisici, collegato alle ruote da un sistema steer-by-wire senza piantone meccanico. Niente yoke (il volante alla Tesla), insomma. Non è un dettaglio, visto che la Cina ha irrigidito le norme sullo sterzo al punto da rendere di fatto impossibile l’omologazione stradale dei futuri volanti a giogo. Un volante che si ripiega e torna in forma standard prima di muoversi è proprio un’altra pratica burocratica.

La Tai 9 è lunga 5,27 m, con passo di 3,13 m e sedili 2+2+2. Sotto il cofano lavora un 1.5 turbo affiancato da motori elettrici all’anteriore e al posteriore, per 536 CV complessivi e uno 0-100 km/h in 4,8 secondi. La batteria Blade da 66,48 kWh garantisce 310 km in modalità elettrica, su tutti e tre gli allestimenti.

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Fang Cheng Bao, d’altronde, non è un giocattolo per sperimentare. A ottobre ha venduto 43.872 veicoli, il 41% in più dell’anno prima. Per ora la Tai 9 è solo cinese, senza segnali di export. Intanto gli altri marchi del gruppo, dalla Yangwang Altior alla Atto 8 a tre file, usano gli abitacoli per farsi notare.