Skoda Kodiaq, restyling per il 2027: la fine del modello è lontana

Tre prototipi sono stati avvistati sulle Alpi, uno con un rimorchio al gancio. La Skoda Kodiaq, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di sparire. I paparazzi l’hanno beccata di recente in quota, e la mimetizzazione che avvolge paraurti anteriori e posteriori racconta già molto.

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Il crossover di punta di Mlada Boleslav sta per cambiare faccia. Il team di Kolesa aveva pubblicato un mese fa una grafica con la sua idea di come potrebbe presentarsi il restyling, e a giudicare da quello che si intravede sotto la finta carrozzeria, l’artista aveva visto giusto, almeno nei tratti generali.

Davanti, i nuovi fari adottano un disegno sdoppiato con grafica aggiornata per le luci diurne. La griglia è inedita, il paraurti porta una grande presa d’aria inferiore spaccata al centro dal sensore radar, affiancata da due aperture laterali dal taglio più deciso. Nulla di rivoluzionario, ma abbastanza da distinguere il 2027 dall’attuale generazione Kodiaq a colpo d’occhio.

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Il posteriore segue la stessa logica. I fanali rappresenteranno probabilmente l’aggiornamento più visibile nella coda, e anche il paraurti è nuovo. I catarifrangenti che si vedono nelle foto spia sono provvisori, in produzione cambieranno posizione. Da aspettarsi anche cerchi ridisegnati e, con ogni probabilità, una palette colori ritoccata.

L’interno rimane in gran parte un mistero, ma ingrandendo alcune immagini si distingue uno schermo infotainment indipendente al centro della plancia, affiancato da un quadro strumenti digitale in stile tablet. Potrebbero essere display nuovi, o semplicemente gli stessi con un software aggiornato. Probabile anche un nuovo volante e una console centrale riveduta.

Sulla meccanica non dovrebbero esserci stravolgimenti. L’attuale gamma motori del Kodiaq copre benzina, diesel e ibrido plug-in, e non c’è ragione di pensare che il restyling rimescoli le carte in tavola. La versione RS sarà confermata: oggi eroga 261 cavalli, scatta da 0 a 100 in 6,4 secondi e tocca i 230 km/h.

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Presentazione senza camuffature entro fine 2026, arrivo nelle concessionarie europee nel 2027. Skoda si prende il suo tempo. Intanto, il rimorchio al gancio del prototipo alpino suggerisce che sanno bene il peso di quello che stanno facendo.