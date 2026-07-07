Skoda Octavia 2027, il restyling senza sorprese venderà comunque tantissimo

Il camuffamento è caduto, almeno virtualmente. A poco più di una settimana dai primi avvistamenti su strada, la Skoda Octavia con aggiornamento per il 2027 torna a far parlare di sé attraverso i rendering di Nikita Chuyko per Kolesa, che ha rimosso le strisce nere e mostrato quello che quasi certamente troveremo in concessionaria.

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Un restyling di metà ciclo, niente di più. Chi si aspettava rivoluzioni può già abbassare l’entusiasmo. Il frontale è il capitolo più interessante: nuovi gruppi ottici con una firma luminosa rivisitata, griglia ridisegnata e paraurti con presa d’aria centrale più alta e stretta, affiancata da prese verticali sui lati.

Il muso si allinea al linguaggio stilistico dei modelli Skoda più recenti, coerenza di famiglia che in casa Volkswagen Group è quasi un obbligo statutario. Il profilo rimane invariato, cerchi a parte. Il posteriore si accontenta di una nuova grafica per i gruppi ottici e qualche ritocco al paraurti inferiore, con un elemento che richiama vagamente un diffusore.

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La scritta Skoda campeggia al centro del portellone, perché l’Octavia è una liftback, non una berlina tradizionale, dettaglio che i puristi tengono a ricordare. Il badge Octavia resta sul lato sinistro della targa. Nessuno spazio bagagli aggiuntivo, nessun centimetro extra per le ginocchia dei passeggeri posteriori.

Dentro, invece, ci si aspetta qualcosa di più sostanzioso. Un sistema di infotainment aggiornato o almeno un firmware più recente per i due schermi principali, un volante nuovo, forse una console centrale rivista. Nuovi rivestimenti, nuove finiture e, quasi certamente, sistemi ADAS più raffinati.

Sulla meccanica, aspettative ridotte al minimo. I motori a benzina e diesel restano, con possibili aggiustamenti per guadagnare qualche grammo di CO2 sul ciclo omologativo. Le ibride plug-in e le mild hybrid rimangono in gamma. Nessuna sorpresa, nessuna svolta elettrica per l’Octavia.

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Produzione prevista per inizio 2027, ciclo vita atteso fino a fine decennio. Abbastanza tempo per convincere ancora qualche milione di europei che la berlina compatta non è ancora morta.