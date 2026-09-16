Volkswagen Golf e T-Roc, scende il prezzo d’accesso alla gamma Full Hybrid

Volkswagen vuole spingere sull’ibrido. D’altronde, a quanto pare, la transizione energetica può permettersi anche un piano B. Quello di Wolfsburg parte da il nuovo allestimento da 136 CV.

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Volkswagen completa così la gamma Full Hybrid di Golf e T-Roc aggiungendo la variante da 136 CV e 288 Nm di coppia a quella da 170 già disponibile. Stesso powertrain di base, ovvero un 1.5 TSI evo2 abbinato a un sistema ibrido con batteria da 1,6 kWh, ma con qualche tacca in più verso l’efficienza. Consumi dichiarati di 4,5 litri per 100 km nel ciclo WLTP, 0-100 in 8,8 secondi per la Golf, numeri senza eccessi.

Il sistema lavora su tre modalità che si alternano in automatico. A bassa velocità gira solo il motore elettrico, il TSI sta fermo. Quando serve più energia entra il funzionamento in serie, dato che il benzina si accende ma resta disaccoppiato dalle ruote, fa da generatore per l’elettrico. Sopra i 60 km/h su extraurbano e autostrada si passa al parallelo, con il TSI come motore principale e l’elettrico in funzione di booster.

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Sulla Golf, la 136 CV è disponibile negli allestimenti Life ed Edition Plus. Si parte da 35.100 euro, che con permuta o rottamazione diventano 31.500. Con duecento euro in più arriva l’Edition Plus. La soglia psicologica dei 32.000 euro meritava di essere sfiorata, almeno nelle promozioni.

Il T-Roc Hybrid 136 CV apre invece a 36.050 euro di listino, con tre allestimenti disponibili, Life, Style e R-Line, e uno sconto da lancio che porta il prezzo a 30.500 euro in caso di permuta o rottamazione.

La gamma Full Hybrid Volkswagen è ora completa su entrambi i modelli, con una scala di prezzi che va dai 35.100 euro della Golf Life fino ai 43.750 del T-Roc R-Line 170 CV. Il tipo di offerta economica che non sorprende nessuno ma che finisce per convincere molti.