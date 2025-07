Record a Goodwood: Bentley Bentayga Speed è il SUV termico più veloce di sempre

Al Goodwood Festival of Speed 2025, la Bentley Bentayga Speed ha riscritto le regole delle prestazioni tra i SUV ad alte prestazioni. Il potente modello britannico ha conquistato un nuovo record lungo il celebre tracciato inglese, diventando il SUV di serie con motore termico più veloce a percorrere la salita della manifestazione.

Nonostante l’asfalto umido, la Bentayga Speed ha registrato un tempo straordinario di 55,8 secondi, abbassando di quasi un secondo il crono precedente fatto segnare dalla versione W12 in condizioni asciutte. Un risultato che sottolinea la raffinata evoluzione del progetto, ora spinto da un V8 biturbo da 4,0 litri, capace di erogare 650 CV e ben 850 Nm di coppia massima.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 3,4 secondi, mentre la velocità di punta raggiunge i 310 km/h. Tutti numeri da supercar per la Bentley, in un corpo da SUV ultra-lusso. Il tutto è accompagnato da una trasmissione ottimizzata e da un telaio rivisitato per garantire una guida coinvolgente, precisa e dinamica.

Tra le novità dinamiche sulla Bentayga Speed spicca la nuova modalità SPORT, resa ancora più affilata grazie a sospensioni irrigidite del 15% e uno sterzo più diretto. Il sistema ESC Dynamic permette al conducente di scegliere tra massima aderenza o una gestione più libera della trazione, perfetta per derapate controllate. È stata proprio questa configurazione a fare la differenza nelle mani di Andy Marson, pilota esperto e profondo conoscitore del tracciato di Goodwood.

Bentley introduce anche una serie di aggiornamenti tecnici di rilievo, dallo sterzo integrale (quattro ruote sterzanti), che migliora agilità e stabilità in ogni condizione, fino ai nuovi freni carboceramici opzionali abbinabili all’esclusivo Launch Control, una novità assoluta per la Bentayga. Il torque vectoring su ogni singola ruota consente un inserimento in curva più preciso e una trazione ottimale in uscita.

Il sound della Bentayga Speed è da brividi. Di serie troviamo un impianto di scarico sportivo, mentre gli appassionati potranno scegliere il sistema Akrapovic in titanio, con quattro terminali per un rombo ancora più aggressivo. Dal punto di vista estetico, la Bentayga Speed 2025 si fa notare per i cerchi da 22″ (o, in abbinamento ai freni carboceramici, da 23″), le finiture scure, i badge cromati “Speed” e i gruppi ottici oscurati.