Honda N-ONE e: arriva come il futuro elettrico in formato tascabile

In occasione dell’edizione appena conclusa del Goodwood Festival of Speed, Honda ha stupito pubblico e addetti ai lavori presentando un nuovo concept elettrico urbano dal design compatto e accattivante, noto inizialmente con l’appellativo di Super EV.

Dietro questo nome provvisorio si cela una vettura, la N-ONE e:, che, seppur in veste prototipale, si avvicina molto alla configurazione definitiva e che, secondo indiscrezioni, andrà a raccogliere l’eredità della popolare Honda e. Nonostante la casa giapponese non abbia diffuso specifiche tecniche dettagliate, il modello mostra chiaramente l’intenzione di rinnovare la propria gamma a zero emissioni nel segmento delle city car compatte.

Il concept Honda si presenta come una vettura a cinque porte dalle forme squadrate, che ricordano la storica Nissan Cube, con un design volutamente minimale ma ricercato. Il frontale sfoggia un paraurti avvolgente, una calandra completamente chiusa con la porta di ricarica integrata, fari LED rotondi dal look retrò-futuristico e prese d’aria verticali che ne enfatizzano l’aerodinamica.

I dettagli laterali non possono passare inosservati. E dunque, parafanghi pronunciati, cofano corto e un parabrezza quasi verticale contribuiscono a donare alla vettura un profilo unico, sottolineato anche da montanti sottili e da un tetto piatto, ideale per migliorare lo spazio interno.

Honda ha dichiarato che il progetto è stato sviluppato per dimostrare come un veicolo di segmento A possa offrire performance brillanti, senza sacrificare praticità e piacere di guida. Il prototipo è stato addirittura testato su strada nel Regno Unito, confermando che l’intenzione è quella di arrivare alla produzione in serie. Al termine dell’evento, Honda ha rilasciato un teaser ufficiale del modello definitivo, svelando anche il nome, appunto N-ONE e:.

Il nuovo modello debutterà ufficialmente a settembre, con ogni probabilità durante l’IAA Mobility di Monaco di Baviera. L’immagine pubblicata mostra un’auto dalle dimensioni compatte stile Kei car, come era lecito aspettarsi dopo le anteprime recenti. Un dettaglio curioso è la doppia porta di ricarica: una sul lato sinistro, visibile anche sul concept, e un’altra sulla destra, la cui funzione è ancora avvolta nel mistero.

Honda ha portato a Goodwood anche altri concept elettrici come l’EV Fun, l’EV Urban, una moto elettrica, uno scooter a batteria e il prototipo 0 SUV, insieme alla rinnovata Prelude, che ha affrontato la celebre salita del festival.