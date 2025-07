Toyota Celica 2027: tutto quello che sappiamo su aspetto, motore, uscita e prezzi

Dopo un (decisamente troppo) lungo silenzio, il nome Celica sta per tornare a far battere i cuori degli appassionati. Toyota ha ufficializzato l’intenzione di riportare in vita il modello sportivo, registrando il marchio “GR Celica”, segno tangibile dell’inizio di una nuova era per questa iconica coupé.

In attesa dell’ottava generazione, emergono indiscrezioni interessanti, alcune più attendibili, altre più fantasiose, direttamente dal Giappone. Nonostante le specifiche ufficiali non siano ancora state diffuse, una cosa appare chiara, ovvero la nuova GR Celica potrebbe essere equipaggiata con il promettente motore turbo G20E, un quattro cilindri da 2,0 litri capace di erogare fino a 400 CV nella configurazione base, ma potenzialmente in grado di superare i 600 CV, secondo quanto dichiarato da alcuni dirigenti Toyota.

Uno degli aspetti più discussi riguarda la posizione del motore. La Celica storicamente adotta uno schema con propulsore anteriore, ma fonti giapponesi suggeriscono un’inedita architettura a motore centrale. Se confermata, questa scelta avvicinerebbe il modello al progetto della nuova Toyota MR2, alimentando l’ipotesi di una possibile fusione tra i due progetti.

La casa giapponese ha già mostrato in anteprima il motore G20E installato su una GR Yaris M Concept a motore centrale durante il Tokyo Auto Salon, segnale che il brand sta seriamente testando soluzioni meccaniche innovative per le future GR stradali e da competizione.

La nuova GR Celica dovrebbe comunque mantenere vivo il legame con la sua gloriosa tradizione rallystica, adottando la sofisticata trazione integrale GR-Four, già collaudata su GR Yaris e GR Corolla. Anche il cambio potrebbe seguire la stessa filosofia. E quindi, manuale a sei marce o automatico a doppia frizione a otto rapporti, offrendo in questo modo opzioni per puristi e per chi cerca performance esaltanti.

Nonostante l’assenza di prototipi su strada avvistati dai fotografi, Toyota ha già mostrato il concept ai suoi concessionari negli States. Tuttavia, i vertici del marchio hanno smentito i rendering apparsi online, lasciando intuire che il design definitivo sarà differente e distintivo rispetto a GR 86 e GR Supra, così da evitare sovrapposizioni all’interno della gamma.

La presentazione ufficiale potrebbe avvenire al Tokyo Auto Salon del 2027, ma è certo che il percorso verso il ritorno della Celica è già iniziato. Alcuni esperti ipotizzano un prezzo (almeno in dollari, per il momento) che si aggiri tra i 30 e i 40 mila dollari. Un lancio successivo per l’Europa non è nemmeno da escludere, ma tutto dipenderà da che aria tira in fatto di normative e industria dell’auto nei prossimi anni. Tutti noi, però, stiamo aspettando di vedere le scintille del nuovo modello.