Honda presenta a Goodwood la sua coupé sportiva, la Prelude in Europa dal 2026

Un nome che ha fatto sognare intere generazioni di appassionati torna finalmente sotto i riflettori. Stiamo parlando della Honda Prelude è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. L’occasione perfetta per il suo ritorno è stato il prestigioso Goodwood Festival of Speed, dove la coupé giapponese ha fatto il suo debutto internazionale in una veste profondamente aggiornata, ma abbastanza fedele allo spirito originale.

Advertisement

Chi conosce la tradizione delle coupé made in Japan sa quanto la Prelude abbia rappresentato un connubio ideale tra tecnologia all’avanguardia, piacere di guida puro e stile distintivo. Dopo anni di silenzio, finalmente, Honda riaccende i riflettori su questo iconico modello, presentando una vettura che guarda al futuro portando con sé il proprio DNA.

Advertisement

La nuova Honda Prelude era già apparsa in forma di prototipo al Tokyo Mobility Show 2023, ma a Goodwood si è mostrata quasi in configurazione definitiva. Il design è elegante e affilato, con un profilo sportivo a tre porte, tetto inclinato e verniciatura Boost Blue Pearl che ne esalta il carattere dinamico.

All’interno, l’abitacolo riflette l’impostazione moderna di Civic e Integra, offrendo un ambiente curato e tecnologico. Nonostante la linea posteriore compatta, i sedili posteriori sdoppiati mantengono una discreta praticità, rendendo la vettura fruibile anche nella quotidianità. Un chiaro segnale della filosofia del progetto. Non si tratta infatti di una sportiva estrema, ma di una coupé dal perfetto bilanciamento tra comfort e grinta.

Sul fronte tecnico, una delle scelte più discusse sulla nuova Prelude è la trasmissione automatica, che potrebbe far storcere il naso ai puristi. Tuttavia, Honda ha integrato il tasto S+, che consente cambiate più rapide e reattive, enfatizzate anche dall’uso delle palette al volante. Inoltre, un sistema audio attivo amplifica artificialmente il sound del motore per un’esperienza più coinvolgente.

Advertisement

Dal punto di vista meccanico, la nuova Prelude eredita soluzioni avanzate dalla Civic Type R, come il sistema a doppio asse anteriore e le sospensioni adattive, che migliorano stabilità e precisione di guida. La carrozzeria, alleggerita del 10% rispetto alla Civic, è anche più rigida e poggia su carreggiate più larghe e un passo ridotto.

Quella di Honda è una coupé ibrida in grado di emozionare ma senza diventare inaccessibile, con tecnologie allineate ai tempi. Per quanto riguarda la disponibilità, l’Europa dovrà attendere il 2026. Un’attesa che, a giudicare dall’accoglienza ricevuta a Goodwood, sarà più che giustificata.