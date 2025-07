Nuova era digitale per Audi: connettività gratuita e funzioni attivabili nel 2025

Audi continua il suo percorso verso la trasformazione digitale dell’esperienza di guida, annunciando una nuova serie di aggiornamenti tecnologici volti a rendere le sue vetture sempre più intelligenti, flessibili e su misura. L’obiettivo della Casa dei quattro anelli è quello di offrire un ecosistema digitale completo che vada ben oltre l’intrattenimento, integrando funzionalità pratiche, connettività evoluta e un alto livello di personalizzazione.

Advertisement

Adesso, però, andiamo per ordine. Una delle novità di spicco è l’introduzione del traffico dati gratuito: ogni cliente riceverà 3 GB mensili per un periodo di 36 mesi a partire dalla consegna dell’auto. Questa offerta è disponibile su un’ampia gamma di modelli, sia a combustione che elettrificati, come le nuove Audi A5, Q5 e A6, e le versioni full electric A6 e-tron, Q6 e-tron ed e-tron GT. Anche le ammiraglie Q7, Q8, A8 e la rinnovata Q3 beneficiano di questo upgrade. L’attivazione è semplice e immediata tramite l’app myAudi, che consente di connettere il veicolo sfruttando le funzionalità integrate come lo store applicazioni Audi e l’interfaccia per smartphone.

Advertisement

Audi amplia inoltre il catalogo delle Functions on Demand (FoD), le funzionalità aggiuntive che possono essere sbloccate anche dopo l’acquisto dell’auto.

Oltre ai pacchetti Audi già esistenti per infotainment, luci, comfort e ADAS, arrivano tre nuove esperienze audio. Sound Improvement migliora la fedeltà sonora e bilancia i volumi, Virtual Sound Effects ricrea scenari immersivi come concerti o sale cinematografiche e Virtual Surroundings simula un audio surround anche senza impianti dedicati.

Il cliente può attivare queste opzioni per periodi flessibili, 30 giorni, 1 anno, 2 anni o a vita. È prevista anche una prova mensile a 1 euro. Tutto gestibile da smartphone, con attivazione in pochi istanti se l’auto è online.

Advertisement

Un’altra novità coinvolge la personalizzazione grafica del sistema MMI. Audi introduce i Temi visivi, oltre 200 sfondi ispirati ad arte, natura, motori, animali, sport e collaborazioni con brand come Disney, Marvel e Pixar. Chi guida può visualizzarli in anteprima per 30 secondi e integrarli anche nel display del passeggero.

Con il pacchetto luci ambiente plus, l’illuminazione interna si sincronizza automaticamente con l’immagine selezionata, per un’esperienza immersiva e su misura. I Temi sono già disponibili su tutti i modelli dotati della piattaforma MIB 3, nonché sui veicoli basati sulle architetture PPE e PPC di nuova generazione.