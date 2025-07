La supercar segreta di Toyota avvistata a Goodwood è quasi pronta

Dopo anni di indiscrezioni, concept futuristici e test in incognito, la nuova supercar sportiva firmata Toyota (o probabilmente Lexus) sembra finalmente avvicinarsi alla fase finale dello sviluppo. Nonostante il nome ufficiale resti avvolto nel mistero, c’è chi scommette su Lexus LFR, altri suggeriscono che possa rientrare nella gamma Gazoo Racing (GR). Una cosa, però, è certa: il debutto si avvicina.

Negli ultimi mesi, il prototipo di casa Toyota ha intensificato le sue apparizioni in pubblico. Dopo essere stato avvistato durante sessioni di prova in California e su leggendari tracciati come il Nurburgring, l’ultima passerella si è svolta al prestigioso Goodwood Festival of Speed, in Inghilterra. In quest’occasione, il veicolo “segreto” ha affrontato la celebre collina insieme alla sua versione da competizione, seppur a velocità contenuta. Entrambi i veicoli, pur ancora mascherati da wrap mimetici, lasciavano intravedere linee definitive. Paparazzi e curiosi non hanno potuto fare a meno di notare ancora una volta, e dal vivo, l’aspetto di quella che si prospetta come una sportiva davvero straordinaria.

Il design della sportiva Toyota-Lexus suggerisce uno stile aerodinamico e audace, con cofano allungato, retro compatto, fiancate muscolose e dettagli curatissimi come le prese d’aria vicino ai montanti centrali e minigonne scolpite davanti alle ruote anteriori. Un’estetica che ricorda, per proporzioni e presenza scenica, un mix tra la Mercedes SLS AMG e la Dodge Viper.

Il punto ancora oscuro resta la meccanica. Tutti i rumor convergono su un motore V8, probabilmente sovralimentato. Tuttavia, ci si chiede se sarà affiancato da un sistema ibrido ad alte prestazioni. Se Toyota e Lexus dovessero optare per una configurazione biturbo elettrificata, ci troveremmo di fronte a numeri capaci di rivaleggiare con le hypercar.

Dopo tanta attesa, i dettagli ufficiali sono ancora lontani, ma tutto lascia presagire che la prossima supercar di punta di Toyota sarà un vero gioiello dell’ingegneria giapponese. E a giudicare dalle prime uscite pubbliche, il debutto globale potrebbe davvero essere imminente.