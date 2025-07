BMW, l’era Neue Klasse sposa la tecnologia cinese per sfidare Nio e Xiaomi

BMW accelera la propria strategia tecnologica globale, da una parte all’altra del globo, specie nei mercati che oggi contano tanto e, come si usa dire, “spostano” molto. BMW ha infatti compiuto uno step importante stringendo un’importante alleanza con Momenta, società cinese all’avanguardia nello sviluppo di sistemi di guida autonoma e assistita.

Secondo un report pubblicato da Tencent News, il costruttore tedesco ha ufficializzato la partnership per l’integrazione delle soluzioni ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) nei prossimi modelli elettrici della nuova famiglia “Neue Klasse”. Con questa mossa, BMW segue le orme di Mercedes, che aveva già annunciato una collaborazione simile con Momenta, segno che le case automobilistiche europee stanno puntando con decisione sulle competenze tecnologiche cinesi per affrontare il mercato elettrico più competitivo al mondo, quello della Cina.

Il primo veicolo a beneficiare della nuova architettura tecnologica sarà la BMW iX3 di prossima generazione (con nome interno NA6), la cui produzione su larga scala è attesa per la seconda metà del 2025 nello stabilimento ungherese del gruppo, con un debutto commerciale previsto in Europa entro fine anno. A partire dal 2026, la Cina sarà protagonista con il lancio delle versioni rinnovate di i3 (NA0), iX3 (NA6) e una variante iX3 long wheelbase (NA8).

Momenta fornirà una suite di guida intelligente di nuova generazione, in grado di abilitare funzionalità di navigazione autonoma da punto a punto in contesti urbani e autostradali. Il sistema integrerà anche il suo sofisticato modello end-to-end, sviluppato internamente, per una gestione fluida e predittiva della mobilità.

Il posizionamento per le future BMW i3 e iX3 Neue Klasse dovranno vedersela con la diretta concorrenza di player locali come Li Auto, Aito, Xiaomi e Nio. Ma la gamma Neue Klasse, lo sappiamo, rappresenta molto più di un semplice rinnovamento stilistico. È un momento di rivoluzione. Oltre ai modelli 100% elettrici, il brand bavarese ha in cantiere anche versioni ibride basate sulla medesima piattaforma, puntando ai segmenti SUV elettrificati ad alto volume, dove un tempo dominava con la X5.

BMW è stata una pioniera della mobilità elettrica tra i marchi premium europei, debuttando in Cina già nel 2014 con due modelli visionari, l’efficiente BMW i3 e la sportiva plug-in i8. Tuttavia, negli anni successivi, il marchio ha rallentato il passo, cedendo terreno alla concorrenza.