Il Range Rover GT arriverà a inizio 2027, e sarà solo elettrico. Chi aspettava la versione ibrida può anche rinunciarci, almeno nel breve periodo: Jaguar Land Rover (JLR) la promette “più avanti”, senza uno straccio di data annunciata.

Advertisement

A mettere i paletti è stato il CFO Richard Molyneux, durante la call sui conti del secondo trimestre di Tata Motors. Due tempi, prima la batteria, poi l’ibrido, quando sarà. Una “tempistica ragionevole”, l’ha chiamata, anche se di ragionevole, per ora, c’è soprattutto la vaghezza.

Sul posizionamento, invece, Molyneux è stato chiarissimo: la GT starà sotto la Range Rover a passo lungo, quella che finora era l’unica vera protagonista della famiglia. Per un marchio costruito attorno a un solo modello di bandiera, è un cambio di prospettiva non da poco.

Advertisement

Niente corsa a “chi è più SUV”, quindi. La GT punta su una carrozzeria più bassa e filante, una specie di coupé-SUV di lusso, come avevano già suggerito le foto spia dei prototipi in test, privi delle consuete proporzioni a scatola. Alle rocce pensano già Defender e Discovery. Qui si gioca su un altro terreno, appunto, l’asfalto, la raffinatezza, la compostezza di marcia.

Il listino non c’è ancora. Qualche indizio, però, lo regala il contesto. JLR si è limitata a dire che la GT costerà un po’ meno della sorella maggiore. Chi già parla di un prezzo sotto i sei zeri sta ragionando di fantasia, non con i dati ufficiali.

Sul resto, silenzio assoluto. Capacità della batteria, autonomia, ricarica, dimensioni, potenza: nulla. Si sa solo che la base è la Electrified Modular Architecture, la piattaforma che sostiene i nuovi modelli a zero emissioni del gruppo.

Advertisement

La scelta di partire dall’elettrico ha una spiegazione che sta nei numeri. JLR ha raccolto quasi 5.000 ordini per la Range Rover elettrica, e secondo Molyneux la domanda per le full electric corre più veloce della capacità produttiva. Così il costruttore sta allargando le linee, insieme alla Range Rover Sport a batteria. La GT si infila lì, ultima arrivata in una fabbrica che non riesce a stare al passo con le richieste.