Il Congo chiude di nuovo il rubinetto del cobalto, e stavolta senza nemmeno scrivere la data di fine sul biglietto. Dal 30 novembre niente più spedizioni in uscita dal Paese che da solo pesa circa il 75% della produzione mondiale. Chi ha un carico pronto ha tempo fino al 29 per caricarlo.

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L’annuncio è arrivato un paio di giorni fa dall’ARECOMS, l’autorità che vigila sui minerali strategici. A rendere il quadro più beffardo, lo stop vale anche per chi ha l’autorizzazione in tasca. Il pezzo di carta, insomma, non protegge più nessuno. Dopo quattro mesi l’ente rivedrà la decisione e potrà ritoccare le quantità esportabili azienda per azienda.

Non è la prima volta. A febbraio 2025 Kinshasa aveva già bloccato tutto, poi a ottobre aveva cambiato strategia: via il divieto, dentro le quote per 2026 e 2027, con un tetto di 96.600 tonnellate all’anno. Evidentemente non bastava.

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Il mercato, intanto, ragiona in modo curioso. In Cina il prezzo del cobalto è schizzato dopo l’annuncio, ma il quadro generale racconta altro: al 24 novembre l’idrossido di cobalto, la materia prima per le batterie, valeva quasi la metà rispetto a inizio anno. Il motivo è semplice: le miniere congolesi estraggono soprattutto rame e il cobalto lo recuperano come sottoprodotto. Con il rame a prezzi alti nessuno ha voglia di rallentare, e così il cobalto continua ad accumularsi nonostante i divieti.

Per le case auto, però, la faccenda resta spinosa. Un rincaro prolungato metterebbe i bastoni tra le ruote a chi sta cercando di far costare meno le elettriche, e il conto, come sempre, finirebbe in concessionaria.

Non tutte le batterie sono esposte allo stesso modo. Le NMC, che mescolano nichel, manganese e cobalto per stipare molta energia in poco spazio, sono la scelta tipica di chi insegue l’autonomia. Le LFP, al litio ferro fosfato, il cobalto non sanno nemmeno cosa sia e costano meno da produrre. Renault l’ha capito da tempo: a settembre 2025 il CEO François Provost ha annunciato LFP sulle sue elettriche dal 2026, dentro un piano che mira a tagliare del 40% i costi di produzione tra il 2023 e il 2028.

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C’è sempre la strada del riciclo. Durante l’embargo precedente le aziende hanno puntato di più sui materiali recuperati dalle batterie esauste per tamponare le difficoltà di approvvigionamento. In pratica, una “miniera urbana” che non ha bisogno di permessi da Kinshasa.