Oggi è stata presentata la nuova Suzuki Ignis, auto elettrica di segmento A che punta a democratizzare la mobilità “green”. Il debutto è avvenuto online, in anteprima mondiale. Poi sarà il turno dello sbarco nel mondo fisico, quando i tempi saranno maturi per farlo. Le vendite prenderanno il via progressivamente in Europa e negli altri mercati a partire dall’estate 2027.

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I tecnici Suzuki hanno ottimizzato la messa a punto del telaio e dell’erogazione della potenza in funzione delle condizioni stradali e delle esigenze dei clienti nei principali mercati mondiali. Questo per adattare al meglio il mezzo agli scenari in cui andrà ad esprimere le sue doti.

Gli ingegneri e i collaudatori della casa giapponese, per raggiungere il risultato, hanno portato la nuova Suzuki Ignis 100% elettrica in contesti ambientali e geografici molto diversi fra loro, dove si sono “tuffati” in approfonditi test in condizioni di utilizzo reale. Così sperano di regalare agli acquirenti una piacevole esperienza a bordo, nel loro mondo, pensando soprattutto alla mobilità quotidiana e urbana, che è il territorio d’elezione per una vettura alla spina di segmento A.

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Fra i punti di forza del modello anche la versatilità. Con la Suzuki Ignis full electric sarà facile districarsi in ambito cittadino, non solo per le dimensioni compatte del mezzo, ma anche per le prestazioni adatte a quella dimensione operativa.

Foto Suzuki

La nuova auto allarga la gamma alla spina del costruttore di Hamamatsu, con un modello pensato per conquistare i centri urbani di tutto il mondo. Nata attorno all’idea di semplificare il passaggio all’elettrico nella vita di tutti i giorni, la Suzuki Ignis di nuova generazione diventa una city car a “zero emissioni”, che offre un comportamento docile e intuitivo. Doti, quelle prima esposte, che la rendono ideale anche per quanti non hanno mai guidato un’auto a batteria fino a oggi.

La Ignis elettrica unisce il silenzio di marcia a un’accelerazione lineare. Il suo linguaggio estetico ruota attorno a tre concetti chiave: Smart, Iconic e Cozy. Pur mantenendo un forte legame visivo con il resto della famiglia Suzuki, la sua carrozzeria guadagna slancio grazie a una linea di cintura filante e al tetto dal taglio “sospeso”.

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A catturare lo sguardo ci pensano soprattutto i fari anteriori e posteriori a LED, la cui firma luminosa rende l’auto immediatamente riconoscibile. Nell’abitacolo della nuova Suzuki Ignis le forme morbide raccordano senza soluzione di continuità la plancia ai pannelli porta. L’ampio schermo centrale e i vani portaoggetti, caratterizzati da finiture che richiamano la lavorazione della ceramica, disegnano un abitacolo funzionale e rilassante.

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Ad alimentare il motore elettrico da 67 kW di potenza e 133 Nm di coppia provvede una batteria con chimica LFP (litio-ferro-fosfato), scelta per garantire longevità e standard di sicurezza elevati. Per abbassare il baricentro e irrigidire la scocca, senza ripercussioni nefaste sul peso, il pacco batterie della nuova Suzuki Ignis è stato collocato sotto il pianale. Ne derivano implicazioni positive anche sul fronte dello spazio regalato ai passeggeri.

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L’intera vettura poggia sulla piattaforma HEARTECT-e, progettata esclusivamente per la propulsione alla spina. Al fine di filtrare al meglio le asperità dell’asfalto, le sospensioni sono state calibrate ad hoc per la base strutturale elettrica. La nuova Suzuki Ignis sintetizza decenni di esperienza del marchio nipponico sulle vetture di piccole dimensioni.

Il modello dispone di sistemi progettati per rendere più efficiente il recupero dell’energia e ridurre l’impegno richiesto al conducente. Citiamo, in questo ambito, l’impianto frenante rigenerativo-idraulico, il servofreno elettrico e il sistema “one pedal” (quest’ultimo non disponibile su alcune versioni).

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Fonte | Suzuki