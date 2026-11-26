Basterebbe appena il 10%, nel 2028, per far passare un’auto elettrica per “europea” agli occhi dei sussidi. Oggi più della metà delle batterie vendute nell’UE sia già prodotta o assemblata nel continente, dunque, sembrerebbe che Parigi e Berlino abbiano messo l’asticella sotto il pavimento.

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L’accordo franco-tedesco riguarda il futuro Industrial Acceleration Act, il testo che dovrebbe dirottare incentivi pubblici e agevolazioni fiscali verso i veicoli con una quota di batterie europee. Il calendario è, a dir poco, graduale: 10% dei veicoli ammissibili nel 2028-2029, 20% nel 2030-2031, poi 70% dal 2032.

Transport & Environment non ci sta. Secondo i suoi calcoli il compromesso garantirebbe appena il 13% della produzione di celle prevista nell’UE per il 2030, abbastanza per circa 0,9 milioni di auto elettriche, contro i 4,6 milioni che sosterrebbe una clausola rigorosa sulla produzione europea. Il traguardo del 2032 è più ambizioso, certo, ma arriva tardi in un settore dove le fabbriche si decidono con anni di anticipo.

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Il divario nasce in parte dall’apertura ai Paesi legati all’UE da un accordo di libero scambio. T&E teme che i territori con costi del lavoro e dell’energia più bassi si portino a casa gli ordini. Stima un rischio di circa 100 GWh di celle nel 2030, pari a 1,5 milioni di batterie complete, più 250 GWh di materiale catodico attivo. Sono proiezioni, e vanno prese con le pinze. Il testo franco-tedesco, inoltre, resta per ora una posizione negoziale.

Sullo sfondo c’è poi il dibattito all’Europarlamento sull’allentamento degli standard di CO2. Per T&E taglierebbe la domanda di celle di 247 GWh tra il 2027 e il 2032, l’equivalente di circa 3,7 milioni di elettriche non prodotte nell’UE. Tre volte la capacità annua dello stabilimento di LG Energy Solutions in Polonia, il più grande del continente.

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Tre i progetti ritenuti vulnerabili: Lyten in Svezia, sull’ex sito di Northvolt, PowerCo a Salzgitter e Verkor a Dunkerque. Per chi è ancora in fase di avvio, sapere quanta domanda ci sarà è ossigeno finanziario.

All’Europa l’organizzazione chiede tre cose: mantenere il calendario iniziale, adottare una norma severa sulla produzione europea (oppure una lista ristretta di partner fidati: i 27 Stati membri, lo Spazio economico europeo e il Regno Unito) e smettere di fare retromarcia sulla CO2. Il precedente evocato è quello dei pannelli solari, dove il continente ha lasciato morire un intero settore.