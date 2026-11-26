Xiaomi sbarca in Europa nel 2027. Prima, però, lo smartphone che ha imparato a sgommare deve superare l’esame di quattro Paesi. Lo ha messo in chiaro il presidente Lu Weibing durante la call sui conti trimestrali del 24 novembre. Il programma di collaudo toccherà Svezia, Germania, Spagna e Italia, distribuito su sette sedi. Gli ingegneri guarderanno come le vetture si comportano nell’uso reale e, soprattutto, ad alta velocità.

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A settembre Lu aveva fatto due nomi, il centro di test invernali di Arjeplog, in Svezia, e il Nürburgring. Sul tracciato tedesco Xiaomi non è una turista. La SU7 Ultra ha chiuso il Nordschleife in 7:04.957 nel 2025, record per una berlina elettrica, rifilando un bel ceffone alla Porsche Taycan Turbo GT. Nel 2026 è toccato alla YU7 GT, primato tra i SUV elettrici di serie con 7:22.755. A ottobre è tornata a sporcarsi le gomme con una SU7 Ultra aggiornata. D’altronde, i record non si fanno una volta sola.

Sul fronte commerciale, però, per ora c’è una sola certezza, la Germania. È l’unico mercato confermato per il lancio e ospita già il centro di ricerca e sviluppo europeo di Monaco di Baviera. Per Svezia, Spagna e Italia Lu ha parlato soltanto di test, senza uno straccio di data di vendita. Dunque, ci verranno a trovare, ma non è detto che restino per la commercializzazione.

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La rete, intanto, prende forma. All’IFA di Berlino, a settembre, Xiaomi ha firmato protocolli d’intesa con otto gruppi di concessionari tedeschi, tra cui Emil Frey Germany, Ernst Dello e LUEG, per costruire vendita e assistenza. Il marchio sarà poi al Salone di Monaco 2027, dal 7 al 12 settembre, lo stesso anno dell’avvio delle vendite europee. Gli organizzatori l’hanno inserita tra gli espositori registrati l’11 novembre, come ha segnalato CarNewsChina.

I modelli non sono stati confermati. Sempre secondo CarNewsChina, la gamma dovrebbe aprirsi con la berlina SU7 e il SUV YU7, GT sportiva compresa. Resta il piccolo dettaglio del dazio compensativo del 45,3% che l’Unione Europea applica ai costruttori cinesi giudicati poco collaborativi nell’inchiesta aperta due anni fa. Sul listino, dunque, ci sarà da tremare.