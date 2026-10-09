Produrre un auto elettrica in Cina costa diverse migliaia di euro in meno che in Europa

Sono diverse migliaia di dollari la differenza tra produrre un’auto elettrica in Cina e fare lo stesso in Europa (con i dovuti adeguamenti per far reggere la ricerca di settore). Per la precisione, 20.000 contro 31.000 dollari, una differenza di quasi 10.000 euro.

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Alix Partners, autore dello studio, definisce questa distanza strutturale, non ciclica, e dice che continua ad allargarsi. A pronunciarsi è Alexandre Marian, direttore associato della società di consulenza, che si riferisce chiaramente a un modello cinese paragonabile che possa spiegare bene il dramma (per noi).

Lo studio annuale esce a ridosso del Salone di Parigi, dove 15 marchi su circa 40 sono cinesi. Alix Partners non lo scrive in modo esplicito, ma il quadro per l’industria europea è da bollettino di guerra.

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I costruttori cinesi dovrebbero esportare dieci milioni di veicoli quest’anno, il 40% in più in dodici mesi e quasi il doppio in due anni. Tanto quanto Germania, Giappone e Corea del Sud messe insieme, anche se questi ultimi esportano meno perché producono direttamente nei mercati di sbocco.

Entro il 2030 i cinesi arriveranno al 30% del mercato globale, dal 21% del 2025. A casa propria, in Cina, BYD, Geely, Chery e compagnia passeranno dal 68% al 76%, e gli stranieri possono iniziare a fare i bagagli. In America Latina, terreno storico degli europei, sfioreranno il 20%, quasi il doppio di oggi. In Europa, Russia esclusa, il balzo è dal 6% al 16%, quasi il triplo, in casa nostra.

Intanto i conti già piangono. Il margine operativo dei costruttori europei è sceso al 6,9% nel 2025, quando nel 2021 era al 13,2%. Dazi, esenzioni e politiche industriali attuali, avverte lo studio, non basteranno.

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Il punto dolente è il software. I cinesi hanno costruito le auto attorno ad architetture software-defined, aggiornabili a ritmi che a Stoccarda e dintorni sognano. Meno di un terzo delle vendite europee arriva da modelli lanciati negli ultimi tre anni, contro una forbice del 76-100% per i rivali asiatici. Lo studio concede una piccola, magra consolazione: la fretta può produrre qualche bug.

Poi, neanche a dirlo, le batterie. Circa l’80% della capacità di raffinazione dei materiali per catodi e celle sta fuori dall’Europa, e le fabbriche del continente pagano pure l’energia più cara. Quindici stabilimenti di assemblaggio girano sotto il 60% della capacità, 2,5 milioni di auto l’anno stanno lasciati lì a prendere polvere.

Luc Chatel, presidente della Piattaforma francese dell’industria automobilistica, presenterà il 14 ottobre un libro dal titolo eloquente, “Automotive: fermiamo il massacro!”. Cinquantamila posti persi in Francia in cinque anni, altri 75.000 a rischio entro il 2035, con il sipario sul Salone parigino che si alza lunedì c’è molto altro su cui riflettere, molto meno luccicante dei concept.