Lamborghini Revuelto, il kit Venuum la trasforma nella classica macchina del cattivo

Venuum ha preso una Lamborghini Revuelto, l’ha guardata e ha pensato che fosse davvero troppo “educata”. Il verdetto è il kit widebody Voltoro V1, presentato a inizio ottobre 2026. Ha tutta l’aria di un’auto uscita dal garage di un cattivo da film.

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La Revuelto era già considerata una supercar estrema, V12 aspirato da 6,5 litri, tre motori elettrici, circa 1.015 CV complessivi e 350 km/h di velocità massima. Prima V12 ibrida plug-in di serie del marchio, con quel look da astronave stealth che non passa inosservato nemmeno al semaforo. Eppure per qualche proprietario non bastava.

Il preparatore spagnolo, già noto per i kit su Ferrari Purosangue, Rolls-Royce Wraith e Mercedes Classe G, non tocca né il motore né il cambio a doppia frizione a otto rapporti. Sulla carta la Voltoro V1 ha gli stessi cavalli di una Revuelto di serie. Cambia tutto il resto, a partire da ciò che si vede.

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All’anteriore c’è un paraurti molto più radicale e uno splitter che si allunga verso l’asfalto più di quanto faccia l’originale. Il cofano si riempie di nervature, feritoie e aperture extra. Sulle fiancate arrivano nuove minigonne e cerchi specifici da 21 pollici in finitura bronzo, che staccano nettamente dalla carrozzeria scura. Carscoops nota che, rispetto a certi kit firmati Mansory, qui le linee restano un filo più pulite.

Dietro la Revuelto diventa davvero irriconoscibile. Il cofano motore è ridisegnato per mettere in scena il V12, con un alettone fisso che sostituisce quello attivo di serie. Il diffusore è nuovo e il terzo stop integrato ha la forma del logo Venuum, una firma che si legge da lontano. Il risultato, sempre secondo Carscoops, è più aggressivo della recente Revuelto SV.

Venuum non dichiara valori di carico né prestazioni. Restano aperte anche le questioni su omologazione, garanzia e assicurazione, su cui non arriva alcuna precisazione. Si tratta di una conversione indipendente, non riconosciuta da Lamborghini come variante ufficiale. Un classico di molti tuner che trasformano (anche molto bene) certi capolavori.

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Il prezzo non è stato svelato. Carscoops stima però che il kit completo, se in fibra di carbonio leggera, superi le sei cifre. Parliamo, inevitabilmente, di un club ristrettissimo, per clienti disposti a spingersi davvero lontano con la personalizzazione.