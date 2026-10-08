Mercedes-Benz vende 491.700 auto e van nel Q3 e segna il suo record BEV

Anche se i dati della Cina deludono, per Mercedes-Benz le vendite sono andate bene fuori da quel mercato. Fatta salva la piazza della Grande Muraglia, i volumi della casa automobilistica tedesca sono cresciuti nel terzo trimestre del 2026, grazie soprattutto ai progressi messi a segno in Europa e Nord America.

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In totale, nei mesi di luglio, agosto e settembre, sono stati piazzati 491.700 esemplari di auto e van della “stella“. La crescita complessiva, al di fuori della Cina, è stata del 2% rispetto alla lettura precedente. Non si tratta di un balzo in avanti miracoloso, ma è un segnale positivo per Mercedes-Benz, in una fase congiunturale non proprio felice per il mondo.

Includendo il paese della Grande Muraglia, le persistenti condizioni di mercato difficili per la casa tedesca in quella piazza hanno però inciso sulle vendite complessive del gruppo, con un calo del 6% su base annua, nell’aggregato auto e van. Guardando al bicchiere mezzo pieno, di particolare rilievo è stato l’incremento registrato nelle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV), che segnano un progresso del 52%.

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Per quanto riguarda le sole auto (escludendo quindi i van), Mercedes-Benz ha venduto 407.200 veicoli nel terzo trimestre del 2026. Al di fuori della Cina, gli esemplari piazzati sono stati dell’1% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vendite globali, invece, sono risultate inferiori dell’8%, riflettendo principalmente il difficile quadro commerciale del marchio nel paese della Grande Muraglia.

Per quanto riguarda le auto elettriche (BEV), la casa di Stoccarda ha stabilito un nuovo record trimestrale, con 68.400 veicoli. Il progresso è stato del 61% su base annua e del 29% rispetto al secondo trimestre. Sul fronte delle vetture alla spina, il dato messo a segno, in termini di volumi, è il più alto nella storia dell’azienda. A fare da traino ci ha pensato soprattutto il GLC elettrico, le cui vendite sono più che triplicate rispetto ai mesi di luglio, agosto e settembre del 2025.

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Le vendite di auto Mercedes-Benz, sempre escludendo la Cina dal conteggio, sono aumentate per il terzo trimestre consecutivo. I nuovi modelli GLC, CLA, GLB e GLA 100% alla spina hanno registrato il tutto esaurito in Europa per il resto dell’anno, con ordini che si estendono fino al 2027. Le vendite delle varianti elettriche della CLA sono aumentate del 24% rispetto al secondo trimestre, grazie all’espansione della gamma su ulteriori mercati, inclusi Stati Uniti e Giappone.

Di conseguenza, la quota globale di veicoli BEV ha raggiunto il massimo storico del 16.8%, con un incremento di 7.2 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Un’auto Mercedes-Benz su quattro venduta a livello globale nei mesi di luglio, agosto e settembre 2026 è un modello ibrido plug-in o elettrico a batteria (BEV).