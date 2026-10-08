Nissan X-TRAIL: arriva la versione N-TREK, che celebra i 25 anni del SUV

La Nissan X-TRAIL è una vettura di riferimento per il costruttore giapponese. Declinata in quattro generazioni, continua a macinare numeri di mercato importanti. In totale sono stati oltre 8 milioni gli esemplari consegnati globalmente nel corso del suo ciclo di vita. Una cifra mai raggiunta da altri modelli dello stesso marchio.

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Il celebre SUV, nella veste iniziale, fu lanciato 25 anni fa. In questo quarto di secolo, con i vari step evolutivi, ha scritto pagine di rilievo nella galassia degli Sport Utility Vehicle. Oggi la gamma della Nissan X-TRAIL si rinnova puntando interamente sul sistema ibrido e-POWER, sulla trazione e-4ORCE e su un inedito allestimento pensato per l’avventura.

Correva l’anno 2001 quando la casa del Sol Levante, col lancio della Nissan X-TRAIL, decise di ridefinire il concetto di mobilità familiare, fondendo la praticità e il comfort di una normale berlina con la robustezza e la versatilità di un vero fuoristrada.

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Questo SUV, in un certo senso, ha anticipato l’esplosione globale del segmento dei crossover. Ora si apre un nuovo capitolo, con il debutto dell’allestimento N-TREK, pensato per chi cerca un carattere ancora più deciso, votato all’aria aperta e all’esplorazione.

Anche qui c’è la tecnologia e-POWER: un sistema ibrido unico nel suo genere, protetto da brevetto. Quando è il motore elettrico a muovere le ruote, il propulsore termico ha il solo compito di generare energia per la batteria e l’unità elettrica, senza mai trasmettere movimento direttamente agli assi. Trattandosi di una vettura ibrida, non ci sono i limiti d’uso dei modelli 100% alla spina: un plus importante, sul piano pratico.

Con l’allestimento N-TREK, la Nissan X-TRAIL tira fuori l’anima più selvaggia. Questa declinazione è stata pensata per gli amanti dell’outdoor e dei viaggi avventurosi. Rappresenta l’interpretazione più estrema e robusta del SUV giapponese e si riconosce immediatamente per alcuni dettagli estetici dedicati.

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Li volete conoscere? Eccovi serviti: inserti rossi sui paraurti, cuciture a contrasto nell’abitacolo, loghi bicolore nero/rosso distribuiti lungo la carrozzeria e l’iconico simbolo del Monte Fuji stampato nel vano bagagli. I sedili sono rivestiti in CellCloth, un innovativo tessuto impermeabile che respinge l’acqua restando asciutto al tatto, mentre il bagagliaio è protetto da tappetini in gomma reversibili e lavabili, ideali per accogliere attrezzature sportive e carichi impegnativi dopo una giornata all’aperto.

Con l’allestimento N-TREK, Nissan celebra i 25 anni dell’X-TRAIL richiamando e potenziando il suo DNA più autenticamente outdoor e avventuroso, con un assetto più robusto, dettagli personalizzati e materiali scelti per un uso più intenso e frequente.