Porsche Cayenne, la prima generazione come non l’avete mai vista

A pochi giorni dalla presentazione al mondo della neonata Cayenne Electric, Porsche ha svelato una sorpresa molto più in linea con il culto del passato: la prima interpretazione Sonderwunsch (ovvero quella derivante dalla richiesta speciale di fabbrica) di un SUV di prima generazione.

Advertisement

Il veicolo, presentato al festival Icons of Porsche in Medio Oriente, è stato commissionato dall’imprenditore americano Phillip Sarofim di Meyers Manx, il quale ha voluto un restomod che fosse, letteralmente, unico al mondo.

Advertisement

L’oggetto del desiderio è una Cayenne GTS del 2009, prodotta verso la fine della prima era del modello, che aveva già percorso circa 80.500 km. Il processo Sonderwunsch l’ha riportata in condizioni “pari al nuovo”, trasformandola in un “pezzo assolutamente unico”. E anche se Porsche tace sulle modifiche meccaniche, è l’estetica a gridare contro la sobrietà.

Il motivo ispiratore è la serie limitata Porsche 911 “Spirit 70”, pensata per riportare in auge il fascino delle auto di mezzo secolo fa. Questo si traduce in una carrozzeria verniciata in Blackolive, con la parte inferiore e i cerchi in lega che contrastano con un look nero opaco. Ma c’è anche di più per soddisfare il gusto del cliente, ovvero un gancio di traino con attacco quadrato. Sarofim, d’altronde, ha espresso il desiderio di guidare lo speciale Cayenne attraverso il deserto di Rub al-Khali (vicino a Dubai), con una roulotte Airstream agganciata.

Gli interni sono un tripudio vintage di qualità. Rivestimento in pelle verde inglese abbinato a motivi Pasha in nero e oliva, e il tipico tessuto Porsche sui sedili. Modanature e maniglie apriporta sono in alluminio spazzolato chiaro, un dettaglio che eleva la Cayenne GTS dal suo status di vecchio SUV a reliquia moderna.

Advertisement

Porsche non ha rivelato quanto sia costato a Sarofim questo viaggio nel tempo, ma la porta per la personalizzazione estesa sui modelli usati è stata aperta. Dopo anni passati a perfezionare i modelli classici, ora anche i SUV di prima generazione possono dunque aspirare a diventare “pezzi unici”.