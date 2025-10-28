Fienile dei miracoli, Porsche 912 mai toccata per oltre 45 anni

Nel profondo del Galles rurale una Porsche 912 è tornata in vita con una prepotenza degna di un miracolo ingegneristico dopo essere rimasta ferma dal lontano 1979. Il noto influencer di motori Johnny Smith di The Late Brake Show ha visitato il proprietario, che colleziona vecchie Porsche e Volkswagen, per risvegliare questa coupé a lungo perduta.

Sotto una coltre di polvere, ammaccature e totale indifferenza, si nascondeva una Porsche originale monoproprietario che non veniva avviata o persino toccata da ben 46 anni. La protagonista di questa storiella di sopravvivenza automobilistica è, come anticipato, una Porsche 912 dei primi anni Settanta utilizzata per gli spostamenti quotidiani fino alla fine del 1979. Da allora, ha fatto la spola tra diverse officine, senza mai vedere una chiave inglese in azione.

All’apertura delle portiere, si scopre un interno che profuma ancora di passato: vinile screpolato dal tempo, un lettore a otto tracce e la strumentazione a cinque indicatori che, in modo ottimistico, sembra pronta a partire. Il motore boxer a quattro cilindri abbinato, l’orgoglio della vecchia scuola, era tranquillo al posteriore, coperto di sporcizia ma, sorprendentemente, intatto.

Il risveglio di questa Porsche, naturalmente, non è stato liscio. Inizialmente, la 912 era bloccata, il motorino d’avviamento si è subito arreso. Dopo una cura amorevole, però, il motore ha ricominciato a girare. Nella settimana successiva, il proprietario ha sostituito con meticolosità solo i pezzi chiave: nuovi tubi dei freni, una revisione del carburatore, candele e liquidi essenziali. Alla fine, il vecchio quattro cilindri boxer si è acceso, ruggendo alla vita per la prima volta in quasi mezzo secolo. La Porsche era tornata a funzionare, capace persino di un breve giro trionfale.

Questo ritrovamento è un sogno per ogni collezionista. Le prime 912 sono già rare, ma trovarne una così intatta è quasi scioccante. La vernice bordeaux sbiadita, il cambio a cinque marce con leve a gomito e persino le targhe originali del concessionario sono intatte. L’aspetto più bello della storia è che il proprietario non ha alcuna intenzione di restaurarla: al contrario, conserverà con cura il suo aspetto vissuto e usurato, concentrandosi unicamente sulla conservazione della sua autenticità.