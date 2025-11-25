Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo presente alla Milano Games Week

In un’epoca in cui il digitale occupa spazi importanti nella vita delle persone, non stupisce la partecipazione della Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo alla Milano Games Week & Cartoomics 2025. L’evento lombardo, in programma dal 28 al 30 novembre nei padiglioni espositivi della Fiera di Rho, celebra il mondo dei videogiochi, dei fumetti e dell’intrattenimento, in tutte le dimensioni espressive.

Nel ricco programma di attività, la casa del “blitz” si è ritagliata un suo spazio, allineato al format. In uno stand dedicato sarà esposta, per la prima volta in Italia in una manifestazione pubblica, la già citata Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Stiamo parlando di una concept car ad alte prestazioni nata per il noto videogioco di simulazione di guida per PlayStation 4 e PlayStation 5. La presentazione del modello è avvenuta l’8 settembre 2025 all’IAA Mobility di Monaco di Baviera, in Germania.

Questa creatura visionaria, pensata per il mondo digitale, rappresenta un’auto ad alte prestazioni completamente elettrica. La spinta fa capo a due motori alla spina da 350 kW (469.4 CV) ciascuno, per una potenza combinata di 588 kW (800 CV), con una coppia di 800 Nm. Il quadro prestazionale simulato è di altissimo livello, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.0 secondi netti e una punta velocistica di 320 km/h.

Ai visitatori dello stand del “blitz”, alla Milano Games Week & Cartoomics 2025, sarà data la possibilità di partecipare al GSE Time Attack Tournament. Questo torneo di gaming a iscrizione libera darà la possibilità di guidare virtualmente la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo su Gran Turismo 7. Il torneo si svolgerà in modalità Time Attack con sorprese in palio per i partecipanti più veloci. Nell’area espositiva della casa automobilistica tedesca ci sarà spazio anche per altre attività, come dibattiti e workshop condotti da specialisti, per completare al meglio l’esperienza.

Fonte | Stellantis