Porsche 911 GT3, il kit Manthey la fa sembrare una RS

Comprendere l’attuale gamma Porsche 911 (la generazione “992”) è diventato un’impresa, specialmente ora che sono iniziate ad arrivare le versioni restyling “992.2”, che hanno reso la GTS ibrida. In attesa che Porsche sveli le sue vere star da pista, la GT3 RS e la GT2 RS, un tuner strettamente legato alla casa di Stoccarda, Manthey, ha rilasciato un nuovo kit di modifica per la 911 GT3 992.2.

Il concetto è sempre lo stesso. Prendere una 911 della serie “GT” e trasformarla in un’arma da track day per il Nordschleife. Esteticamente, la 911 GT3 Manthey inizia a somigliare alla vera GT3 RS, grazie a un grande alettone posteriore fisso molto più massiccio, un sottoscocca ridisegnato e uno splitter anteriore più generoso. A 285 km/h, questi componenti generano 355 kg di deportanza, un valore che accarezza le prestazioni da pista, arrivando fino a 540 kg in modalità “track” (ma la 992.1 GT3 RS raggiunge gli 860 kg).

La 911 GT3 Manthey mantiene il motore aspirato boxer da 4,0 litri e i suoi generosi 510 cavalli. Il guadagno di efficienza deriva però da modifiche aerodinamiche e, soprattutto, dalle nuove sospensioni regolabili a quattro posizioni, più rigide del 10% rispetto a quelle della scorsa 992.1 GT3.

E i risultati si vedono. Con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R, la 911 GT3 Manthey ha fatto segnare un tempo sul Nordschleife di 6 minuti e 52,981 secondi, migliorando di 2,8 secondi il tempo della precedente 992.1 Manthey (e staccando di 3 secondi la 992.2 GT3 con cambio manuale). Porsche ha specificato che “è possibile ridurre di qualche secondo il tempo” in condizioni migliori.

Per i clienti ossessionati dal risparmio di peso, sono disponibili optional come pastiglie freno “racing” e cerchi forgiati che tolgono 6 kg dall’equazione, oltre a flange eleganti per le ruote posteriori e un gancio di traino anteriore.

Il prezzo di questo upgrade che trasforma un’auto sportiva già estrema in una semi-da-corsa non è ancora noto, ma considerando che la GT3 992.2 standard supera facilmente i 250.000 euro, preparatevi al salasso. La spettacolare GT3 RS 992.1 Manthey aveva richiesto un supplemento di 76.911 euro, tasse escluse.