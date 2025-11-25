Nuova Alfa Romeo Giulietta Vision Concept: inedita ipotesi su una futura generazione

Cresce la voglia di vedere sul mercato una nuova Alfa Romeo Giulietta. Dopo il render che vi abbiamo mostrato ieri pubblicato da un utente del forum Autopareri oggi una nuova ipotesi emerge dal web. Si tratta dell’ultima creazione del designer e artista digitale Mirko del Prete che su Instagram ha pubblicato la sua Giulietta Vision Concept. Si tratta di un render che offre la sua personalissima intepretazione di come potrebbe evolvere il desgin della Giulietta in una futura versione che ricordiamo al momento non è ancora prevista dalla casa automobilistica del biscione.

Un’idea originale e personale alla base di questa interpretazione moderna di una nuova Alfa Romeo Giulietta

Del Prete ha chiarito che con questa sua nuova Alfa Romeo Giulietta Vision Concept ha voluto proporre qualcosa di diverso dal solito realizzando un qualcosa di strettamente personale partendo da zero ma allo stesso tempo senza voler snaturare quelli che sono gli elementi tipici e i concetti del brand del biscione. Il risultato è quello che vedete in queste immagini, un’ipotesi molto interessante che ci offre uno scorcio di uno dei possibili futuri di Alfa Romeo che come sappiamo al momento è in attesa di definire con attenzione il suo futuro sotto il nuovo CEO Santo Ficili.

In effetti negli scorsi anni si era parlato di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Al momento però l’ipotesi sembra essersi raffreddata in quando le berline compatte sono sempre più in calo sul mercato come numeri di vendita e dunque pare proprio che la casa milanese preferisca andare sul sicuro puntando su veicoli che possano con certezza garantire un buon numero di immatricolazioni. Ed ecco che alla fine tra Junior e Tonale potrebbe arrivare l’ennesimo SUV anche se con un design molto sportivo e aerodinamico e con un assetto decisamente ribassato. Al momento dunque una nuova Giulietta come quella che vi mostriamo in questo render sembra destinata a rimanere un progetto meramente indipendente e digitale.