Dopo il milione di chilometri il contachilometri non ha minimamente pensato di fermarsi. Perché dovrebbe? A Toronto, Bill MacEachern, 85 anni, guida ancora la Porsche 911 Turbo 930 che ordinò nuova nel 1976. Oggi il totale supera i 1.330.000 km, secondo quanto racconta Auto Bild. Un diesel qualunque, a 200.000, sembra voler già chiedere la pensione.

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Tutto comincia nel 1970, quando Bill prova una 911 T rossa. “Non potevo credere a quanto fosse agile, ben costruita ed equilibrata”, ricorda. Una cotta, insomma, ma di quelle che hanno bisogno di qualche anno per diventare matrimonio.

Nel 1976 firma l’ordine per una Turbo in un blu scuro esclusivo, presso una concessionaria di Toronto. Pochi mesi dopo la consegna le lancette segnavano già più di 19.000 km, la direzione era chiara. Da quel momento la coupé tedesca ha attraversato buona parte di Stati Uniti e Canada, da West Palm Beach a Lime Rock Park e Watkins Glen. Ha corso a Road Atlanta e ha percorso la tratta da Toronto alla Monterey Historic Racing Series.

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Il milione è caduto nel 2012, in autostrada, mentre Bill puntava al Porsche Only Swap Meet in Pennsylvania. Sei zeri sul quadrante, champagne al ritorno a Toronto. Da allora la 911 non ha chiesto di smettere: altri 330.000 km e passa.

Il merito è di una manutenzione maniacale, certo, ma anche di un sei cilindri contrapposto raffreddato ad aria, che ai cultori della meccanica fa venire gli occhi lucidi.

Per capire perché regga così, bisogna tornare al 13 settembre 1973, Salone di Francoforte. Porsche mostra il prototipo 911 RSR Turbo, la prima volta in cui la gamma 911 si porta addosso la parola Turbo. La versione definitiva arriva il 3 ottobre 1974 al Salone di Parigi, con un motore turbo da 3 litri, e diventa subito la 911 più esclusiva del listino. Sui mercati internazionali sbarca nella primavera del 1975, in piena crisi petrolifera. Qualcuno avrebbe scommesso su un flop. Il successo, invece, superò le attese della casa.

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Fu il primo modello di serie con turbocompressore azionato dai gas di scarico, e tra le auto più veloci della sua epoca. Con 260 CV univa prestazioni da corsa a un livello di comfort e dotazioni che le sportive di allora conoscevano di rado. La prima Turbo, per la cronaca, Porsche la regalò a Louise Piëch, sorella di Ferry Porsche, per il suo 70esimo anniversario.