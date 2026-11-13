Porsche mette un “timone” sulla 911: nuova sfida alla solita aerodinamica

Per cinquant’anni, per andare più forte in curva Porsche ha risposto sempre allo stesso modo, ovvero schiacciando la 911 sull’asfalto. Ora a Stoccarda ammettono che il trucco potrebbe non bastare più.

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Lo dice un brevetto depositato in Germania questo mese e scovato da Carmoses. Le gomme sopportano un carico limitato, scrive Porsche, e aggiungere deportanza non è più una misura praticabile per aumentare la velocità in curva.

La soluzione è un “timone”, come quello di un aereo. Due pinne verticali orientabili, una sul cofano anteriore e una su quello motore. In rettilineo restano allineate al vento e non fanno niente. Quando l’auto inizia a scivolare, ruotano attorno a un asse quasi verticale e diventano piccole ali messe in piedi. La forza che generano spinge di lato, verso l’interno della curva, senza passare dalla gomma come peso aggiuntivo.

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Il brevetto non cita nessun modello. I render usano la 911 GT3 RS perché lo schizzo di Porsche mostra l’ala a collo di cigno e le doppie prese d’aria sul cofano, e perché la RS monta già l’aerodinamica più estrema in listino. Sviluppa circa 860 kg a 285 km/h e il doppio della generazione precedente. Con il kit Manthey si supera quota mille chili.

Il dettaglio più interessante è che avantreno e retrotreno possono ruotare di angoli diversi, ciascuno agendo solo sul proprio asse. Più spinta laterale al muso contro il sottosterzo, o al posteriore per domare un retrotreno nervoso. La strategia è regolare il bilanciamento con l’aria anziché con i freni. Le due rotazioni possono anche essere collegate, meccanicamente o elettricamente, per assorbire il rollio o annullarlo. Porsche parla perfino di stabilizzazione “oltre l’ESP” e di un linguaggio estetico distintivo.

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Il resto è un grande vuoto. Niente attuatori, sensori, logica di controllo, dimensioni delle pinne, valori di forza o velocità di attivazione. Nella versione più ampia le pinne non devono nemmeno muoversi, ne basta una per asse, e i team corse usano pinne verticali fisse da anni: aspettatevi che la portata del brevetto si restringa. Resta poi il vento laterale, perché una superficie pensata per generare forza di lato la genera anche quando non serve.

Il precedente nobile è il ducktail, depositato nel 1972 dopo che la galleria del vento aveva mostrato come il posteriore della Carrera RS 2.7 producesse portanza inutile. Quella correzione spingeva verso il basso, questa spinge di traverso.

Intanto una Porsche GT3 RS restyling gira al Nürburgring con canard nuovi e ala apparentemente invariata, senza traccia di timoni. Come hardware è uno schizzo con problemi aperti. La corsa al deportante, però, sembra aver toccato il limite della gomma.