Procedono a passo spedito i collaudi della prima Porsche 718 Boxster completamente elettrica. I test sono quasi in dirittura d’arrivo. Gli appassionati, leggendo i social, non sembrano molto entusiasti del suo arrivo. Del resto, già in precedenza avevano mostrato freddezza verso le sportive alla spina, anche sul fronte della domanda, ma la casa di Stoccarda non arretra dalla scelta “green”.

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Dal quartier generale Porsche fanno sapere che la prima vettura elettrica a due posti del marchio saprà regalare un’esperienza di guida molto emozionante. Resta il fatto che senza un cuore endotermico, gli stimoli sensoriali saranno diversi e non potranno essere rimpiazzati da strumenti digitali che, per quanto efficaci nel simulare, sono privi di anima. Quell’anima che fa innamorare veramente di un prodotto.

I test della nuova Porsche 718 Boxster elettrica sono a uno stadio molto avanzato. Gli ingegneri della casa tedesca sperano di riuscire a trasmettere le sensazioni tattili e le felici pulsazioni cardiache elargite da un’auto con motore a scoppio, tramite gli E-Shift con paddle al volante e un sound fedelmente riprodotto. Basterà a soddisfare le aspettative dei puristi? Al mercato il compito di dare la risposta.

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Per la Porsche 718 Boxster di prossima generazione è stata scelta un’architettura E-Core su misura. La batteria da 800 volt si trova direttamente dietro i sedili, a pavimento, dove altrimenti verrebbe montato il motore a combustione interna. Questa scelta, a differenza di quanto accade per la maggior parte dei veicoli elettrici, consente una posizione di seduta bassa, come ci si aspetta da un’auto sportiva.

Il peso è concentrato verso il centro del veicolo, con la seguente distribuzione dei carichi: 40% sull’asse anteriore e 60% sull’asse posteriore, come su una tradizionale vettura con motore posteriore-centrale.

Foto Porsche

Come dicevamo, la Porsche 718 Boxster alla spina sarà dotata di serie del sistema E-Shift. Premendo un tasto, si potrà attivare un cambio PDK virtuale a sette rapporti, portando le caratteristiche distintive della sua esperienza di guida nel mondo della propulsione elettrica. Il comportamento del cambio virtuale varierà a seconda della modalità di guida selezionata.

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La presentazione del modello è attesa nel primo trimestre del 2027. Pochi mesi, quindi, ci separano dal debutto della nuova Porsche 718 Boxster. Già allora avremo il polso dell’interesse della clientela e dell’eventuale feeling con gli appassionati.

I muletti del modello hanno percorso circa quattro milioni di chilometri, in un’ampia gamma di condizioni, per garantire la classica affidabilità della casa di Stoccarda. Quelli sostenuti sono stati test di resistenza molto duri, che hanno messo alla prova ogni componente, secondo protocolli particolarmente severi. Nulla è stato lasciato al caso, perché la ricerca dell’eccellenza non può cedere a compromessi, neanche sui più piccoli dettagli.

A fare da sfondo ai collaudi della Porsche 718 Boxster elettrica ci hanno pensato scenari ambientali assai mutevoli: dal ghiaccio e dalla neve della Svezia, con temperature fino a -30 gradi Celsius, ai terreni desertici della Death Valley negli Stati Uniti, dove il caldo estremo ha spinto il termometro fino a 51 gradi Celsius.

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Il traffico intenso di città come Las Vegas, Los Angeles e Shanghai ha permesso di focalizzare l’attenzione sull’usabilità quotidiana e sull’efficacia dei sistemi di assistenza alla guida. L’altitudine più bassa dei percorsi di prova è stata di 86 metri sotto il livello del mare, mentre quella più alta si è spinta a 2.750 metri.

Gli ingegneri e i collaudatori impegnati nello sviluppo della nuova Porsche 718 Boxster full electric hanno viaggiato in più di 20 Paesi e hanno testato le prestazioni di ricarica utilizzando cinque diversi standard.

Note positive, per il modello, giungono dalla bilancia. La struttura leggera intelligente garantisce un peso complessivo simile a quello degli attuali modelli 911 Cabriolet con propulsione T-Hybrid. Lo sterzo si basa su quello della 911 Carrera GTS, mentre nella Porsche 718 Boxster di nuova generazione sarà disponibile per la prima volta l’asse posteriore sterzante. Anche il differenziale a slittamento limitato PTV+ a controllo elettronico deriva da quello della 911.

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Dalla casa di Stoccarda fanno sapere che la Porsche 718 Boxster completamente elettrica sarà la 718 più potente di sempre. Il modello di punta saprà scattare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e potrà raggiungere una velocità massima di oltre 250 km/h. Tutti i modelli della gamma saranno a trazione posteriore.