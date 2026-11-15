Porsche 910: 60 anni per la belva da gara tedesca

La Porsche 910 evoca il passato romantico della casa di Stoccarda, nella sua dimensione agonistica. Questa vettura, destinata al Campionato Mondiale Sport Prototipi, prese il posto della 906 e fu sviluppata in due declinazioni diverse, a 6 e 8 cilindri.

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Il debutto in società dell’auto avvenne nel 1966, quando fu avviato il suo ciclo produttivo, giunto al termine l’anno dopo. Molti appassionati la conoscono anche con l’appellativo di “Carrera 10“.

Basata su un telaio a traliccio tubolare rivestito da una leggerissima carrozzeria in vetroresina, questa vettura aveva nella leggerezza una sua alleata. C’è anche una curiosità sulla Porsche 910: il fatto di essere stata la prima auto del marchio dotata di cerchi monodado da 13 pollici in lega leggera.

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La soluzione del fissaggio singolo, ripresa direttamente dalle monoposto di Formula 1 di quegli anni, fu scelta con l’obiettivo di rendere più veloci i pit stop.

Entrambe le motorizzazioni della “belva” da gara tedesca erano boxer. La meno potente aveva un’architettura a 6 cilindri da 2.0 litri, con monoblocco in magnesio e iniezione meccanica, in grado di sviluppare 220 cavalli. Quella più potente aveva per fulcro un’unità propulsiva a 8 cilindri, anch’essa disposta in posizione centrale-posteriore, da 2.0 e 2.2 litri di cilindrata, capace di spingersi negli step più estremi fino a 275 cavalli.

Una Porsche 910 da competizione, con la livrea bianca e rossa numero 10, esposta all’aperto.

Il raffreddamento, in entrambi i casi, era ad aria. La Porsche 910 prese forma sia in versione spider che coupé, ma solo quest’ultima usò la motorizzazione meno frazionata. Nata come step evolutivo della 906, questa vettura da gara mise a segno degli ottimi risultati.

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Di particolare rilievo il successo guadagnato nel Campionato Europeo della Montagna, quando le lancette del tempo segnavano l’anno 1967. Il merito fu condiviso con i piloti Rolf Stommelen e Gherard Mitter, che seppero gestire al meglio le dinamiche delle loro versioni spider sport prototipo della Porsche 910, entrambe dotate di un motore a 8 cilindri da 2.0 litri a iniezione meccanica.

Tra le performance più luminose della “belva” da gara tedesca, merita di essere menzionato il tempo record di 11’17″58 siglato dal già citato Mitter alla cronoscalata Trento-Bondone del 1967. Fu un altro atto felice nella storia dell’auto in esame, giunta ora al sessantesimo compleanno.

Protagonista dell’impresa, anche in questo caso, fu la Porsche 910/8 Bergspyder, il cui appellativo significa letteralmente “spider per la montagna”. Stiamo parlando di una vettura da competizione speciale, sviluppata espressamente per le gare in salita, tra il 1967 e il 1968.

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Fra i suoi punti di forza, la leggerezza estrema. Tutto nella vettura fu progettato per ridurre il peso al minimo indispensabile. Il telaio era a traliccio in tubi di alluminio (anziché in acciaio come nella 910 berlinetta standard), con un uso massiccio di titanio, magnesio e altri materiali leggeri. Il peso complessivo scese a circa 382–450 kg. Facile intuire il tenore della spinta impressa a questo corpo dai 275 CV del motore boxer a 8 cilindri da 2.0 litri.

Il peso piuma e la potenza elevata facevano della Porsche 910/8 Bergspyder una formidabile arma sui percorsi tortuosi di montagna. Come già scritto, questa vettura dominò il Campionato Europeo della Montagna, vincendo i titoli della specialità nel 1967 e 1968.

Il suo motore è collocato davanti all’asse posteriore, per un’ottimale distribuzione dei carichi. Nella costruzione dell’auto furono utilizzati materiali leggeri come titanio, magnesio, alluminio e plastica, in sostituzione di quelli convenzionali. Il serbatoio del carburante, dalla capacità di 26 litri, era realizzato in elettro (una lega di oro e argento), sebbene in seguito i tecnici del reparto corse lo sostituirono con uno in alluminio.

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Sotto la carrozzeria in fibra di vetro si cela un telaio progettato secondo gli standard della Formula 1 dell’epoca e dotato di leggerissimi cerchi in magnesio da 13 pollici, ideali per le brevi cronoscalate. Due molle elicoidali contribuivano a ridurre il carico sull’asse anteriore.

Uno spoiler integrato, che copriva quasi l’intera larghezza della coda, era fissato tramite cerniere e bloccato da tre piastre forate, consentendo così una regolazione specifica per ogni tracciato: ottimizzare l’aerodinamica e il carico aerodinamico permetteva infatti di guadagnare decimi di secondo preziosi alla Porsche 910/8 Bergspyder.

Foto Porsche

Fonte | Porsche