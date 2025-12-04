Facebook Twitter Instagram Youtube

Porsche 911 Dakar, solo 1.300 km percorsi e un prezzo da capogiro

All’asta la Porsche 911 Dakar 2024, edizione limitata ispirata alla mitica competizione polverosa: lusso, potenza e spirito off-road in soli 2.500 esemplari.
Ippolito VdiIppolito Visconti
4 Dicembre 2025
Porsche 911 Dakar Porsche 911 Dakar

Presentata al Salone di Los Angeles 2022 in omaggio alla storica vittoria della Porsche 953 nella Parigi-Dakar del 1984, la Porsche 911 Dakar è un’auto nata per fare scalpore e, soprattutto, per sfidare fango e terriccio. Basata sulla Carrera 4 GTS, ma con modifiche concentrate sulle capacità off-road, questa 992.1 è limitata a soli 2.500 esemplari in tutto il mondo.

Advertisement

Un esemplare del 2024, con poco più di 1.300 chilometri percorsi, è ora offerto senza riserva, pronto a trovare un nuovo proprietario con tanto amore per il rally. Rifinita in una vernice Cremewhite e impreziosita dal set di adesivi “Rallye 1971”, l’auto non passa inosservata, specialmente grazie al cofano, tetto e spoiler posteriore in fibra di carbonio, e alle piastre paramotore in acciaio inox specifiche per il modello.

Porsche 911 Dakar
Advertisement

Sotto il cofano posteriore, pulsa il motore boxer biturbo da 3,0 litri della Carrera GTS, che eroga 473 cavalli e 420 Nm di coppia. La potenza è gestita da un cambio automatico a doppia frizione PDK a otto rapporti, che trasmette la trazione su tutte e quattro le ruote. La Dakar eredita il sistema di raffreddamento della 911 Turbo e i supporti motore dinamici della GT3.

Porsche 911 Dakar

La chiave per l’avventura, ovviamente, è la meccanica rialzata. Questa 911 vanta 50 mm di altezza da terra in più rispetto a una 911 standard con sospensioni sportive, oltre a un sistema di sollevamento idraulico che aggiunge 30 mm extra, sostenibile fino a 108 km/h. I cerchi 911 Dakar da 19 e 20 pollici sono avvolti da pneumatici Pirelli Scorpion All Terrain. La dotazione off-road è completata dall’asse posteriore sterzante, il Porsche Dynamic Chassis Control e l’esilarante Rallye Launch Control.

Porsche 911 Dakar

Gli interni non sacrificano il lusso. I sedili avvolgenti in fibra di carbonio sono rivestiti in pelle nera e Race-Tex, con cuciture Shade Green a contrasto. A bordo, troviamo climatizzatore automatico bizona, sistema 3D Surround View, navigatore e un impianto audio Burmester (per non perdere l’ultima sinfonia mentre si affrontano le dune).

Porsche 911 Dakar
Advertisement

Dulcis in fundo, c’è il portapacchi installato dal dealer, fornito di accessori a marchio Porsche tra cui due borsoni e guanti da meccanico. Il prezzo iniziale totale, inclusi l’inevitabile adeguamento di mercato di 30.000 dollari e gli accessori, aveva raggiunto la cifra di oltre 300.000 dollari, dato che ci troviamo negli States. Ad oggi l’asta è arrivata a oltre 345mila dollari, circa 295mila euro. Un prezzo da capogiro per un’auto che viene offerta senza riserva.

LinkedInTelegramWhatsApp