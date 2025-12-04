Peugeot 208 benzina a 90 euro al mese, l’offerta per tutto il mese di dicembre

Dicembre porta la Peugeot 208 sotto l’albero di Natale con un’offerta aggressiva, degna di una best seller nel segmento B. Per staccare il titolo di city car più venduta in Italia e in Europa, Peugeot ha deciso di mettere in campo un proprio incentivo che, a seconda della motorizzazione scelta (c’è infatti la gamma benzina, Hybrid ed elettrica), può raggiungere un massimo di 8.000 euro.

Advertisement

Ma andando all’offerta più appetibile e complessa, dobbiamo parlare della versione a benzina. Solo sulle vetture in pronta consegna, e solo per la clientela privata che accetta finanziamento e permuta del proprio usato, qualunque esso sia, l’incentivo Peugeot è garantito a 5.000 euro.

La protagonista dell’offerta è la Peugeot 208 benzina 100 S&S STYLE, spinta dal motore PureTech 3 cilindri turbo da 1,2 litri e 100 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Il prezzo di listino di 22.000 euro crolla a 17.000 euro grazie ai 5.000 euro di incentivi. Ma a questo punto, bisogna dirlo, il fronte finanziario prende il sopravvento sui sogni.

Advertisement

Per mettere nel garage di casa questa piccola Peugeot con la celebre rata mensile da 90 euro, è richiesto un anticipo non indifferente (ma non esorbitante) di 4.738 euro. L’offerta, valida fino al 31 dicembre 2025, ha i suoi oneri. Nonostante il TAN fisso sia relativamente contenuto al 5,49%, il TAEG schizza all’8,23%, includendo i costi aggiuntivi come le spese di istruttoria (di 395 euro) e il servizio Identicar (di 271 euro).

La celebre rata da 90 euro si applica per 35 mesi. Ma l’inghippo principale, tipico di questi finanziamenti, è la maxirata finale residua, nota come Valore Garantito Futuro, pari a 11.950 euro. Senza contare la clausola salva-chilometraggio, per cui se si superano i 30.000 km totali entro la scadenza, ogni chilometro in eccesso sarà addebitato a 0,1 euro/km. Insomma, la Peugeot 208 è in offerta, ma la matematica dietro la rata piccola piccola, richiede un calcolo che potrebbe riservare una grande grande delusione.