Edizione limitata Porsche 911 Carrera 4 GTS: solo 10 esemplari per un tributo speciale

Quando si parla di strade leggendarie, ogni paese europeo può vantare percorsi spettacolari, spesso immersi tra montagne e valli. Tuttavia, esiste sempre una via che si distingue per fama e attrattiva. In ambito di sport motoristici, il Passo dello Stelvio (che da anche il nome a un affermato modello Alfa Romeo) in Italia è probabilmente il più celebre del continente. Ma l’Europa, grazie alla sua geografia variegata, offre molte altre strade che nulla hanno da invidiare al celebre Stelvio. Tra queste, spicca la Transfăgărășan in Romania, una delle strade di montagna più spettacolari del Vecchio Continente. E Porsche non poteva farsi sfuggire l’occasione di omaggiarlo.

Attraversando i Carpazi meridionali, questo percorso collega due delle cime più elevate del paese, raggiungendo i 2.034 metri sul livello del mare. Non è certo un tracciato semplice: con oltre 90 chilometri di curve e tornanti, rappresenta una vera sfida anche per i guidatori più esperti. La Transfăgărășan ha compiuto 50 anni nel 2024, un anniversario che ha coinciso con quello della leggendaria Porsche 911 Carrera, celebrando così un connubio perfetto tra strade iconiche e vetture di prestigio.

Per l’occasione, i Porsche Club di Moldavia e Romania hanno organizzato un raduno speciale lungo questa strada, con 110 vetture e 200 ospiti. Contestualmente, il reparto Porsche Sonderwunsch, specializzato in personalizzazioni esclusive, ha dato vita a una versione celebrativa: la Porsche 911 Carrera 4 GTS Tribute to Transfăgărășan, un’edizione limitata destinata a soli 10 esemplari nel mondo.

Questa versione speciale si distingue per la livrea Grigio Grafite, con dettagli rossi sui cerchi e sulle cornici dei fari, e accenti blu, gialli e rossi sul retro a richiamare i colori della bandiera rumena. La scritta “Tribute to Transfăgărășan” è presente sui battitacco illuminati, sui poggiatesta, sul bracciolo centrale e sul cruscotto, accompagnata dallo slogan “50 Years”. Ogni cliente riceve anche una custodia speciale per il manuale e una chiave personalizzata.

Dal punto di vista tecnico, la Porsche 911 Carrera 4 GTS Tribute to Transfăgărășan mantiene il sistema T-Hybrid, con il motore boxer da 3.600 cc, supportato dall’impianto elettrico, che eroga 541 CV con 610 Nm di coppia, trasmessi a entrambe le ruote tramite il cambio automatico PDK a doppia frizione a otto rapporti.