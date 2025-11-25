Porsche si piega ai suoni finti realizzati da Hyundai N

Le auto sportive stanno subendo un reboot inaspettato, una trasformazione resa evidente se persino la granitica Porsche ammette di prendere (inaspettatamente) ispirazione dalla Corea del Sud. La star in questione è la Hyundai Ioniq 5 N, probabilmente l’auto elettrica più interessante prodotta a Seul.

A svelare la sorprendente ammirazione è stato Frank Moser, vicepresidente delle linee 718 e 911 di Porsche. In un’intervista, Moser ha elogiato la vivacità della Hyundai, definendo l’esperienza di guida “illuminante” e aggiungendo che gli ingegneri coreani l’hanno resa “davvero eccezionale”.

Il colpo di scena arriva quando Moser confessa la sua passione per gli elementi “finti”: i suoni artificiali del motore e i cambi di marcia simulati (il kit noto come N Active Sound+ e N e-shift). Moser ha rivelato che Porsche si ispirerà proprio a queste caratteristiche per i futuri modelli elettrici 718. “Questa è la strada”, ha rivelato. Ha però precisato, forse per rassicurare i puristi, che i conducenti avranno la libertà di decidere se attivare o disattivare questi dispositivi per ascoltare, quando attivati, il suono simulato di un motore boxer a sei cilindri e percepire i cambi di marcia virtuali.

Il racconto più curioso riguarda però Andreas Preuninger, il Project Manager GT Vehicles di Porsche, noto per il suo scetticismo verso l’elettrico. Moser ha dovuto quasi forzarlo a partecipare a un test drive. Il responsabile delle vetture da pista si era inizialmente rifiutato con un sarcastico: “Lasciatemi in pace, non voglio niente di tutta quella roba elettrica”. Preuninger si è convinto a salire a bordo, rimanendo sbalordito in particolare dalla modalità N Grin Boost.

Attivabile tramite un pulsante rosso sul volante, N Grin Boost libera, per 10 secondi, tutto il potenziale della Ioniq 5 N, portando la potenza combinata a 641 CV e 770 Nm di coppia, sufficienti per uno 0-100 km/h in 3,4 secondi (a patto che la batteria sia carica almeno al 30%, ovviamente).

La Porsche 718 elettrica (chiamatela anche Boxster o Cayman) arriverà solo all’inizio del 2027. Come prevedibile, sarà “un po’ più pesante” della 718 uscente, ma Moser promette che sarà “davvero leggera” per un veicolo elettrico. La Mission R, il concept da corsa, d’altronde, pesava 1.500 kg. C’è ancora speranza.