La Mercedes Classe G è già di per sé un’icona fuoristrada e di lusso, ma quando Mercedes-AMG decide di esagerare, nasce il G 63 4×4 Squared, un vero e proprio mostro. Nonostante la nuova Classe G elettrica sia sul mercato, la 4×4 Squared rimane un’imponente ammiraglia off-road, l’unica della famiglia a mantenere il motore V8 sotto il cofano.

Questo colosso, facilmente riconoscibile per l’assetto rialzato, i grandi parafanghi in fibra di carbonio e la barra luminosa a LED, vanta credenziali estreme: assali a portale, trazione integrale permanente e differenziali bloccabili. Utilizza il motore biturbo M177 della G 63, ma con una potenza leggermente pompata a 585 CV (dai 577 originali).

Per distinguersi ulteriormente dalla massa, per questa Classe G può entrare in gioco Vossen. La casa di Miami, famosa per i suoi cerchi aftermarket, ha messo le mani su un esemplare grigio chiaro, trasformandolo in un colosso elegante.

La modifica è semplice. Un set di cerchi Vossen GNX-01 da 24 pollici concavi, rifiniti in un audace Gloss Black a contrasto. Il modello GNX-01, lanciato di recente, è studiato apposta per colmare il divario tra i cerchi ultra-profondi e quelli con bordi aggressivi. La parte più (o meno) divertente è il prezzo dell’upgrade. Ogni cerchio Vossen GNX-01 costa praticamente 2.000 euro, una cifra irrisoria se paragonata al prezzo di listino di partenza di un G 63 4×4 Squared. Un investimento minimo per rendere un’auto già ridicolmente costosa e aggressiva ancora più esclusiva.

Per chi non fosse interessato al monster truck da off-road di lusso, il team di Vossen ha recentemente messo in risalto anche un’altra bella sorpresa aggressiva, lavorando sulla Audi RS 6 Avant. La wagon super sportiva è stata vestita con i cerchi in lega Vossen LC3-01T a tre pezzi con finitura doppia, caratterizzati da superfici Denim Blue e labbra Matte Transparent.