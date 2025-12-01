Porsche 911 Turbo, le follie (giustificate) per averne una del 1994

L’oggetto del desiderio di ogni collezionista serio si chiama Porsche 911 Turbo 3.6 del 1994, una delle sole 754 unità prodotte per quell’anno. Un gioiellino non proprio da poco. L’esemplare di cui parliamo, però, non è solo raro, ma è stato conservato in uno stato che definire impeccabile è riduttivo, con appena 4.000 km sul contachilometri.

La sua storia è un piccolo viaggio tra facoltosi collezionisti americani. Inizialmente consegnata a Beverly Hills Porsche a West Los Angeles, è passata nelle mani di un collezionista della Carolina del Nord nel 2003, prima di essere acquistata dall’attuale proprietario nel 2019. L’auto, immatricolata a New York, è ora offerta in vendita in California.

Il suo look è davvero mozzafiato. Questa Porsche (col nome interno “964”) è verniciata su campione nel raro colore Grigio Ardesia non metallizzato, un tocco di sobrietà che contrasta con la sua natura selvaggia. La Turbo si faceva notare per la carrozzeria più larga rispetto alle 911 contemporanee, gli specchietti laterali aerodinamici e il classico spoiler posteriore fisso.

Sotto la carrozzeria, il cuore è il motore boxer turbo a sei cilindri da 3,6 litri, capace di erogare 355 cavalli e 550 Nm di coppia, abbinato all’amatissimo cambio manuale a cinque marce con trazione, ovviamente, posteriore. La meccanica è stata mantenuta impeccabile, con sostituzioni recenti nel 2025 di liquido freni, olio, batteria, accumulatore di carburante e candele. I cerchi Speedline da 18 pollici sono stati montati con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S nel 2025, un piccolo upgrade doveroso.

L’abitacolo è in pelle nera con l’aggiunta di un dettaglio vintage: i profili in rosso Can-Can sui sedili anteriori regolabili elettricamente. Tra i comfort offerti spiccano l’aria condizionata, il tettuccio apribile elettrico e, dulcis in fundo, uno stereo Porsche CR-1 con cassette. Un vero tuffo negli anni Novanta in tutto e per tutto.

Anche se il prezzo iniziale era di poco più di 100 mila dollari, al momento è già arrivata a mezzo milione. La Porsche a basso chilometraggio, d’altronde, arriva anche con un Certificato di Autenticità Porsche e un rapporto Carfax pulito, esente da incidenti. Un pezzo che farà impazzire i puristi disposti a pagare una cifra astronomica per questo esemplare praticamente nuovo.