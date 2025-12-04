Tesla, mezzo sorriso: nonostante tutto, l’Europa in elettrico è sua

Non sono tempi facili per Tesla. Dopo aver toccato il picco nel 2023, trasformando la Model Y nell’auto più venduta al mondo, il marchio a batterie statunitense sta affrontando un trend decisamente negativo. Dopo aver chiuso il 2024 con un calo dell’1% nelle vendite, le previsioni per l’anno in corso indicano un ulteriore calo globale del 7%.

Advertisement

Il dato di Tesla è particolarmente brutale in Europa, dove le vendite sono crollate del 30%, e in Cina, andando a meno 8,4%. Nonostante questo scenario cupo, un fatto resta indiscutibile, secondo i dati sulle immatricolazioni in Europa basati sull’ACEA: la Tesla Model Y rimane il veicolo elettrico più venduto nel Continente.

Advertisement

Tra gennaio e ottobre 2025, il SUV Tesla ha registrato 116.989 unità immatricolate. La vera notizia, tuttavia, è la pressione esercitata dalla concorrenza europea. Uno dei principali rivali, la Skoda Elroq, ha già raggiunto 71.148 unità, con un distacco significativo dalla Model Y ma un gap in costante riduzione. A completare il podio, c’è la nuova Renault 5 (che ha incluso anche le vendite della cugina Alpine A290), totalizzando 67.625 unità.

Il Gruppo Volkswagen si conferma l’attore più robusto del mercato elettrico europeo, piazzando tre modelli nella Top 10. La Volkswagen ID.4 (66.030 unità) supera la ID.3 (64.414 unità) e l’altra Tesla in classifica, la Model 3 (62.629 unità). Anche la Skoda Enyaq (62.270 unità) e la ID.7 (60.509 unità) si posizionano bene.

La classifica, che include sia elettriche che ibride, rivela anche la crescente “minaccia” cinese. La BYD Seal U si classifica in quinta posizione con 65.426 unità, un risultato ottenuto grazie alla sua strategia a doppia propulsione: solo 8.784 unità sono BEV, mentre ben 56.642 sono ibride plug-in, rendendola la leader assoluta di vendita in quella categoria. BYD, d’altronde, vuole attaccare i mercati in cui l’elettrificazione completa procede a un ritmo più lento, come dimostra il successo della Seal U DM-i in Spagna. In definitiva, la Model Y sarà anche la regina, ma il suo scettro è sempre più traballante.