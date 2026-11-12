BMW vince 2 premi Volante d’Oro 2026 con le i3 ed M2 CS

BMW mette a segno un doppio successo al premio “Volante d’Oro” 2026. L’ambito trofeo, nell’edizione del suo 50° compleanno, è andato alla i3 e alla M2 CS. Comprensibile la gioia dei vertici aziendali per il prestigioso riconoscimento, assegnato da Auto Bild e Bild am Sonntag, sulla base delle valutazioni fatte da una giuria di personalità di spicco.

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Un “Volante d’Oro”, come dicevamo, è andato alla BMW i3, secondo modello della gamma Neue Klasse (“Nuova Classe”), ossia della nuova generazione di veicoli elettrici dell’elica blu, nati su un’architettura dedicata, chiamata NCAR.

Questo modello alla spina ha conquistato senza difficoltà il primo posto nella categoria “Auto di medie dimensioni”. La BMW i3 segue così le orme della BMW iX3, che l’anno scorso aveva ottenuto il premio per la “Migliore Innovazione”.

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Un altro “Volante d’Oro”, nel 2026, è andato alla BMW M2 CS, nella categoria “Auto Sportive“. La compatta ad alte prestazioni della casa bavarese ha avuto la meglio su una concorrenza agguerrita.

L’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti è avvenuta al termine di un lungo cammino, la cui prima fase è stata la scelta da parte dei lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag, fra il 2 luglio e il 2 agosto, delle 27 auto finaliste fra le 79 del parterre iniziale, suddivise in nove categorie.

Poi è toccato a una giuria di esperti fare il resto del lavoro, scegliendo le vincitrici dopo test approfonditi e intensivi presso il circuito di Lausitzring, in Germania. Tornando alle due BMW vincitrici del premio “Volante d’Oro” 2026, è giusto fare a questo punto un breve ripasso delle caratteristiche principali.

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Foto BMW Group

La i3 è la prima Serie 3 completamente elettrica basata sulla piattaforma Neue Klasse. Dal suo lancio sul mercato, avvenuto il 30 settembre, la vettura tedesca è offerta in due declinazioni: la 50 xDrive da 345 kW/469 CV e la 40 xDrive da 275 kW/374 CV.

Dotata di un design inconfondibile, questa creatura a quattro ruote si fa nuova cartina di tornasole del costante impegno del marchio verso l’innovazione. Molta attenzione, in fase progettuale, è stata dedicata al tema del piacere di guida, che non sempre si concilia bene con le auto elettriche.

La i3 è dotata della tecnologia BMW eDrive di sesta generazione, di sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia con “Symbiotic Drive” e del potente computer di bordo “Heart of Joy”.

Il tutto è completato dal sistema BMW Panoramic iDrive, in cui il BMW Intelligent Personal Assistant svolge un ruolo chiave nella logica di funzionamento multimodale. L’integrazione della tecnologia AI di Amazon Alexa consente inoltre di interagire con il veicolo attraverso un dialogo naturale.

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La i3 ha ottenuto punteggi eccellenti nei singoli ambiti di valutazione e una vittoria netta nella categoria. Il modello ha conquistato il primo posto per visibilità, infotainment, grafica e software del display, qualità costruttiva, comportamento in fase di avvio, erogazione della potenza, accelerazione, agilità, precisione dello sterzo, sensibilità dell’impianto frenante, consumi nel ciclo WLTP e rapporto qualità-prezzo.

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Molto apprezzata, su vari fronti, anche la BMW M2 CS, altra vincitrice del “Premio Volante d’Oro” 2026. Si tratta di un’auto pensata per il massimo piacere di guida, sia in pista che nell’uso quotidiano. Nel segmento di appartenenza ha ridefinito gli standard.

La spinta fa capo su un motore sei cilindri in linea da 3.0 litri, capace di sviluppare una potenza massima di 390 kW/530 CV, grazie alla sovralimentazione e agli alti regimi di rotazione. Il vigore energetico giunge a terra sulle ruote posteriori tramite il cambio automatico M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic, offerto di serie. La coppia massima di 650 Nm è disponibile tra i 2.750 e i 5.730 giri al minuto.

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Sulla M2 CS la mappatura dell’acceleratore e la risposta del motore – regolabili attraverso diverse modalità di guida – sono state ottimizzate per regalare dinamiche molto coinvolgenti.

A fare il resto ci pensa la scelta di soluzioni costruttive leggere, che danno ulteriore spessore alle performance. Basti dire che lo scatto da 0 a 100 km/h viene liquidato in soli 3.8 secondi, mentre la punta velocistica si spinge a quota 302 km/h.

La BMW M2 CS ha convinto i giurati sia per gli ottimi risultati ottenuti nei test sia per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Ricordiamo che il “Volante d’Oro” è uno dei premi più autorevoli nell’industria automobilistica europea. Istituito nel 1976, questo riconoscimento celebra i nuovi veicoli di maggior spicco sul mercato tedesco.

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Fonte | BMW Group