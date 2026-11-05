BMW M3 rende omaggio ad Alex Zanardi con una one-off esclusiva

BMW Italia porta a EICMA una M3 realizzata in esemplare unico per ricordare Alex Zanardi, al quale dedica una personalizzazione sviluppata insieme allo studio BorromeoDeSilva. La “Tribute to Alex Zanardi”, esposta nel Padiglione 14 presso lo stand BMW Motorrad fino all’8 novembre, nasce in occasione del sessantesimo anniversario della nascita del campione bolognese, scomparso il 1° maggio 2026.

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BMW M3 Tribute to Alex Zanardi: a EICMA l’esemplare unico dedicato al campione

La vettura celebra anche i quarant’anni della M3, collegando l’attuale generazione G80 alla E30 Sport Evolution del 1990, prodotta in 600 esemplari. Il richiamo a quella versione si ritrova soprattutto nell’abitacolo, dove materiali e abbinamenti cromatici riprendono l’impostazione della prima famiglia della sportiva BMW.

Sulle sedute, l’Alcantara antracite presenta una lavorazione al laser che lascia intravedere uno strato sottostante dai riflessi iridescenti. La decorazione passa dal blu al rosso, riprendendo i colori del reparto M, e prosegue attraverso fasce trasversali sui sedili e sui pannelli delle portiere. Alcantara e Befuel hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

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L’ananas scelto da Zanardi come portafortuna compare sui montanti posteriori e viene ricamato sui poggiatesta, collegando la decorazione esterna alla personalizzazione degli interni. Il bracciolo aggiunge il riferimento al sessantesimo compleanno, che il pilota avrebbe festeggiato il 23 ottobre. Sulla carrozzeria, BorromeoDeSilva ha reinterpretato le grafiche da competizione BMW attraverso i colori storici Motorsport.

Il rapporto fra Zanardi e la casa automobilistica tedesca cominciò nelle competizioni turismo nel 2003, al ritorno alle corse dopo l’incidente del Lausitzring del 15 settembre 2001, nel quale perse entrambe le gambe. Fra il 2005 e il 2009 fu pilota ufficiale BMW nel WTCC, conquistando quattro vittorie dopo i due titoli CART ottenuti negli Stati Uniti nel 1997 e nel 1998.

Alla carriera automobilistica affiancò poi l’handbike, con quattro ori e due argenti nelle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, prima del grave incidente del 2020. Negli anni la collaborazione con BMW si estese anche alle iniziative sociali, contribuendo allo sviluppo del programma SpecialMente dedicato all’inclusione.

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L’omaggio comprende inoltre un pannello permanente installato nella sede di BMW Italia. Il legame con la famiglia prosegue attraverso Niccolò Zanardi, ambasciatore di SpecialMente e istruttore della BMW Driving Experience, impegnato anche nei corsi per persone con disabilità che utilizzano una M2 dotata di comandi adattati.