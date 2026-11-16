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Volkswagen, margine quasi azzerato: solo 12 euro per vettura contro i 4.198 di Mercedes

Il CAM calcola 12 euro di utile operativo per veicolo per il gruppo Volkswagen nei primi nove mesi del 2026, dopo 8,7 miliardi di oneri straordinari.
Francesco Armeniodi
Pubblicato
volkswagen, fabbrica

Volkswagen ha rivisto al ribasso le prospettive di guadagno di Porsche e ha ridotto il valore attribuito alla società nei propri conti, con una rettifica che da sola ha tagliato di 6,4 miliardi di euro l’utile operativo del gruppo. È la voce che più ha pesato sui conti dei primi nove mesi del 2026, chiusi con 71 milioni di euro di utile operativo a fronte di 233,4 miliardi di ricavi. Rapportato ai volumi di vendita del periodo, quel risultato equivale a circa 12 euro per veicolo, secondo il Center of Automotive Management (CAM).

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Volkswagen, 12 euro di utile operativo per veicolo: pesa la svalutazione di Porsche

SUV Volkswagen in corsa su strada alberata

Gli oneri straordinari hanno raggiunto 8,7 miliardi, di cui 7,8 nel solo terzo trimestre. Volkswagen ha ridotto il valore dell’avviamento di Porsche iscritto a bilancio dopo aver rivisto le prospettive a lungo termine del marchio e ha svalutato per circa un miliardo le attività di alcune società consolidate in Cina. Fra le altre voci figurano i costi legati alla prevista cessione dello stabilimento di Osnabrück. Prima di questi effetti, Volkswagen indica un utile operativo di 8,8 miliardi e un margine del 3,8%. Il risultato riportato in bilancio corrisponde a un margine dello 0,03%.

I volumi di vendita usati per il calcolo sono scesi del 10,6% a 5,88 milioni di veicoli, mentre le consegne ai clienti, che Volkswagen rileva separatamente, sono state 6,01 milioni, in calo del 9%. Rispetto ai primi nove mesi del 2025, il fatturato è diminuito del 2,2% e l’utile operativo del 98,7%. Sul risultato hanno inciso anche il calo dei volumi in Cina, la pressione sui prezzi e il peso crescente delle elettriche, che oggi rendono meno dei modelli a combustione secondo il gruppo.

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Per il confronto per veicolo, il CAM divide l’utile operativo di gruppo, calcolato prima di interessi e imposte, per il numero di unità vendute. Nei 15 costruttori inclusi in questa parte dello studio, la media è scesa da 1.409 a 1.363 euro. Mercedes-Benz guida la graduatoria con 4.198 euro, in crescita del 31%, e BMW segue con 3.059 euro, in calo del 32%. Il dato di Mercedes beneficia anche del contributo dei furgoni e dei servizi finanziari, mentre il risultato operativo della sola divisione auto è sceso di circa il 56%.

volkswagen wolfsburg

Toyota arriva a 1.857 euro per veicolo e General Motors a 1.670, con Tesla a 1.335. Geely, SAIC e Great Wall si collocano fra 683 e 704 euro, mentre Stellantis è a 250. L’analisi più ampia comprende 21 costruttori e restituisce un quadro in cui l’utile operativo complessivo è sceso dell’11% a 60,4 miliardi, con ricavi in calo dell’1,9%. Il margine operativo medio ponderato per i ricavi è così passato dal 4% al 3,6%.

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