Volkswagen, margine quasi azzerato: solo 12 euro per vettura contro i 4.198 di Mercedes

Volkswagen ha rivisto al ribasso le prospettive di guadagno di Porsche e ha ridotto il valore attribuito alla società nei propri conti, con una rettifica che da sola ha tagliato di 6,4 miliardi di euro l’utile operativo del gruppo. È la voce che più ha pesato sui conti dei primi nove mesi del 2026, chiusi con 71 milioni di euro di utile operativo a fronte di 233,4 miliardi di ricavi. Rapportato ai volumi di vendita del periodo, quel risultato equivale a circa 12 euro per veicolo, secondo il Center of Automotive Management (CAM).

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Volkswagen, 12 euro di utile operativo per veicolo: pesa la svalutazione di Porsche

Gli oneri straordinari hanno raggiunto 8,7 miliardi, di cui 7,8 nel solo terzo trimestre. Volkswagen ha ridotto il valore dell’avviamento di Porsche iscritto a bilancio dopo aver rivisto le prospettive a lungo termine del marchio e ha svalutato per circa un miliardo le attività di alcune società consolidate in Cina. Fra le altre voci figurano i costi legati alla prevista cessione dello stabilimento di Osnabrück. Prima di questi effetti, Volkswagen indica un utile operativo di 8,8 miliardi e un margine del 3,8%. Il risultato riportato in bilancio corrisponde a un margine dello 0,03%.

I volumi di vendita usati per il calcolo sono scesi del 10,6% a 5,88 milioni di veicoli, mentre le consegne ai clienti, che Volkswagen rileva separatamente, sono state 6,01 milioni, in calo del 9%. Rispetto ai primi nove mesi del 2025, il fatturato è diminuito del 2,2% e l’utile operativo del 98,7%. Sul risultato hanno inciso anche il calo dei volumi in Cina, la pressione sui prezzi e il peso crescente delle elettriche, che oggi rendono meno dei modelli a combustione secondo il gruppo.

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Per il confronto per veicolo, il CAM divide l’utile operativo di gruppo, calcolato prima di interessi e imposte, per il numero di unità vendute. Nei 15 costruttori inclusi in questa parte dello studio, la media è scesa da 1.409 a 1.363 euro. Mercedes-Benz guida la graduatoria con 4.198 euro, in crescita del 31%, e BMW segue con 3.059 euro, in calo del 32%. Il dato di Mercedes beneficia anche del contributo dei furgoni e dei servizi finanziari, mentre il risultato operativo della sola divisione auto è sceso di circa il 56%.

Toyota arriva a 1.857 euro per veicolo e General Motors a 1.670, con Tesla a 1.335. Geely, SAIC e Great Wall si collocano fra 683 e 704 euro, mentre Stellantis è a 250. L’analisi più ampia comprende 21 costruttori e restituisce un quadro in cui l’utile operativo complessivo è sceso dell’11% a 60,4 miliardi, con ricavi in calo dell’1,9%. Il margine operativo medio ponderato per i ricavi è così passato dal 4% al 3,6%.