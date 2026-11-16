Il cliente tedesco ha cambiato bandiera. Nei primi tre trimestri del 2026, secondo i dati della compagnia assicurativa HUK-Coburg elaborati per WirtschaftsWoche, chi ha comprato una nuova elettrica cinese arrivava più spesso da casa Volkswagen, Opel e Mercedes. Il tradimento avrebbe dunque un indirizzo preciso.

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Il 14,2% di chi è passato a un’elettrica di marca cinese guidava prima una Volkswagen. Per Opel la quota scende al 10,2%, per Mercedes al 7,2%. Sul fronte opposto ci sono BYD, XPeng e Leapmotor, con BYD che da sola ha messo a segno 47.961 immatricolazioni in Germania nel 2026, un +216% che a Wolfsburg difficilmente avranno commentato con entusiasmo.

A ottobre in Germania sono state immatricolate circa 94.000 auto elettriche, il 37% del totale delle nuove vetture e circa l’80% in più rispetto a un anno prima. La spinta arriva dagli incentivi all’acquisto e, a quanto pare, dai prezzi del carburante che non fanno sconti a nessuno. Il mercato elettrico cresce, insomma, il problema è chi ne raccoglie i frutti.

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I produttori cinesi, a ottobre, hanno aumentato le vendite del 63% e conquistato l’8,4% del mercato, secondo l’analisi di EY. La ricetta è semplice, quasi imbarazzante, perché si parla del caro vecchio rapporto qualità-prezzo. Constantin M. Gall, di EY, ha messo il dito nella piaga: i costruttori storici hanno lasciato buchi nella gamma, soprattutto tra le entry-level accessibili e i modelli di volume. Quei buchi, i marchi cinesi li stanno riempiendo con auto dal prezzo competitivo.

Il parco assicurato racconta la stessa storia in scala ridotta. Oltre il 4% dei veicoli coperti da HUK è ormai elettrico, circa un quarto in più rispetto a inizio anno. Eppure solo il 12% circa di chi rottama un’auto a combustione sceglie poi una elettrica. La transizione, per ora, è più lenta delle statistiche che la celebrano.

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Il giudizio dell’amministratore delegato di HUK, Klaus-Jürgen Heitmann, è netto. A beneficiare dei sussidi pubblici sarebbero soprattutto i marchi d’importazione a basso costo. L’aiuto sperato dall’industria tedesca, invece, è arrivato in dosi molto più modeste. Sussidi pagati dai contribuenti di Berlino, vantaggi incassati da Pechino, non serve aggiungere altro.