La Cina vende molto meno in casa propria: la fabbrica del mondo guarda altrove

La crescita del settore auto cinese si è fermata allo 0,9% a ottobre. È il ritmo più lento dal 2022, quando il Covid mise in ginocchio le fabbriche. Stavolta il virus non c’entra, perché a mancare sono i clienti di casa.

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Le vendite al dettaglio di autovetture sul mercato interno sono crollate del 27,1% rispetto a un anno fa, fermandosi a 1,6 milioni di unità. Da gennaio a ottobre il calo è del 22,3%, per circa 15 milioni di veicoli. Un’inezia, se non fosse che si parla del mercato più grande del pianeta.

Quel numero dello 0,9%, tra l’altro, non conta le auto, ma misura il valore aggiunto creato dalle fabbriche. Le auto, nel frattempo, sono state circa 3 milioni nel mese, il 7,7% in meno. Nei primi dieci mesi la produzione si ferma a 26,4 milioni di pezzi, meno 4,1%.

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A tenere in piedi la baracca sono le nuove energie. La produzione di NEV, cioè elettriche e ibride plug-in, è salita del 17,1% a circa 2 milioni di unità in ottobre, e a 14,5 milioni da inizio anno. Sul mercato interno, però, anche loro frenano: meno 13,7% a 1,109 milioni, decimo mese di calo consecutivo. Il paradosso è che la loro quota tocca comunque il record del 67,5%, perché il resto sta peggio. Le elettriche pure perdono il 5,3% (770.000 unità), mentre le termiche precipitano del 44% a 534.000 esemplari. Da gennaio a ottobre ne sono state vendute 6,1 milioni, il 32,5% in meno.

Il colpevole è da rintracciarsi negli incentivi. Per le auto acquistate nel 2024 e nel 2025 valeva l’esenzione dall’imposta di acquisto, entro un tetto. Per il 2026 e il 2027 lo sconto scende al 50%. Il sostegno resta, ma è meno generoso, e i compratori se ne sono accorti subito.

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Le fabbriche, allora, hanno guardato oltre confine. Le esportazioni di autovetture, kit di montaggio compresi, sono arrivate a 928.000 unità, più 68,5%, e pesano il 35% delle vendite dei costruttori contro il 19% di dodici mesi fa. Le NEV spedite all’estero sono 582.000, un balzo del 144,7%.

Tesla racconta bene la schizofrenia del momento. In Cina ha venduto 8.817 auto, il 66,1% in meno e il minimo da luglio 2022. Da Shanghai, però, ne sono partite 59.012 verso l’estero (più 66,3%), per un totale di 67.829 unità, in crescita del 10,3%.

Il 2027 rischia di non essere altrettanto generoso. Cui Dongshu, segretario generale della CPCA (China Passenger Car Association), ha indicato un rallentamento dell’export fino a circa il 10%, tra barriere commerciali più alte e pressione sull’Unione Europea. Il Medio Oriente è la speranza. Intanto alcuni ordini esteri sono stati consegnati in anticipo, in vista di minori rimborsi fiscali e dazi più rigidi.