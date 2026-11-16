UE, cambia il piano sul 2035 e si riapre il futuro dei motori termici

La commissione Ambiente del Parlamento europeo vuole lasciare più spazio ai motori a combustione dopo il 2035, mentre in Europa sono già stati impegnati quasi 200 miliardi di euro per produrre auto elettriche e batterie e installare colonnine. Il compromesso del relatore Massimiliano Salini, approvato il 4 novembre con 48 voti favorevoli, 30 contrari e due astensioni, darebbe ai costruttori più margine sulle emissioni. Il voto rende più difficile per le case automobilistiche stimare quante elettriche venderanno nei prossimi anni e decidere quando ampliare gli impianti o lanciare modelli più accessibili.

Advertisement

Auto, il voto sul 2035 dà più spazio al termico: il rischio è rallentare gli investimenti europei

Il testo propone di portare dal 100% all’87,5% il taglio della CO₂ media allo scarico delle auto nuove rispetto al 2021. L’impiego di acciaio europeo a basse emissioni permetterebbe di compensare fino a 7,5 punti percentuali, lasciando cinque punti di emissioni residue liberi da obblighi di compensazione.

Nel calcolo entrerebbero anche i veicoli alimentati esclusivamente con carburanti rinnovabili ammessi dalla normativa, conteggiati come auto a zero emissioni, e i crediti aggiuntivi per alcune elettriche prodotte nell’UE. Secondo una stima di Transport & Environment, le vetture con motore a combustione potrebbero arrivare a circa il 30% delle vendite dopo il 2035. La quota dipenderebbe dalle emissioni dei modelli venduti e dai crediti a disposizione dei costruttori.

Advertisement

Il Parlamento indica il 14 dicembre come data provvisoria per il voto in plenaria, prima del confronto con il Consiglio dell’UE. Francia e Germania sostengono un taglio del 90%, con il restante 10% libero da obblighi di compensazione.

L’ACEA, che rappresenta i costruttori europei, giudica ancora troppo limitata la flessibilità prevista per le auto. Il motivo per cui anche pochi grammi contano nei bilanci si vede nella formula della sanzione vigente. Con 95 euro per ogni grammo di CO₂ per chilometro oltre il limite e per ogni auto nuova immatricolata, uno scarto medio di 10 g/km su un milione di vetture varrebbe 950 milioni di euro.

La possibilità di usare carburanti sintetici dipenderà anche dal costo e dalla disponibilità alla pompa. Transport & Environment stima che nel 2030 produrre un litro di benzina sintetica costerebbe circa quattro euro. La combustione continuerebbe inoltre a emettere ossidi di azoto, anche se il veicolo potesse essere conteggiato come auto a zero emissioni ai fini dell’obiettivo di CO₂.

Advertisement

Il rischio per i costruttori europei è usare il margine guadagnato sul termico per rimandare i modelli elettrici più accessibili, proprio mentre la concorrenza cinese comincia a produrre dentro l’Unione. Se l’UE allentasse l’obiettivo di CO₂ per il 2035, alcune case automobilistiche europee potrebbero rinviare il lancio di elettriche più economiche, lasciando maggior spazio ai marchi cinesi che già vendono in quella fascia di prezzo.