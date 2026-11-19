Mercedes perde un quinto del mercato cinese e risponde con un’alzata di spalle da 30 miliardi di euro in cassa. Ola Källenius, dal palco del congresso Automobilwoche, ha messo i numeri sul tavolo: il mercato cinese nel suo complesso si è contratto di oltre il 20%, il segmento premium del 30%.

Advertisement

Stoccarda, però, non ha inseguito la guerra dei prezzi. Ha scelto di vendere meno pur di non svendere, proteggendo i listini e i margini dei concessionari. Una strategia che in tempi di sconti a pioggia suona quasi eroica, o quantomeno testarda.

La Cina resta comunque il pezzo forte del puzzle globale. Il piano è adattare le auto ai gusti locali e localizzare quasi per intero la struttura dei costi. La nuova Classe E elettrica nasce proprio con questa logica e arriverà nel 2027.

Advertisement

Entro il 2029, più probabilmente già nel 2028, ogni modello della gamma avrà una variante elettrica, “proprio come la desidera il cliente”. Ed ecco l’ammissione, rara per un amministratore delegato: sulla prima generazione di elettriche Mercedes ha “investito eccessivamente”, e certe caratteristiche non hanno convinto chi doveva comprarle. In soldoni, la sigla EQ è in via di pensionamento, e i nuovi modelli a batteria entrano nella gamma tradizionale senza etichette separate.

Chi spera in un addio ai motori termici, però, resta a bocca asciutta. La gamma a combustione, V8 AMG compreso, viene preparata per rispettare l’Euro 7, mentre l’obiettivo delle zero emissioni per circa 150 mercati resta in piedi. Portare avanti due mondi in parallelo costa complessità e investimenti, e Källenius non lo nasconde. I conti sembrano reggere: liquidità attorno ai 30 miliardi, zero debiti, obblighi pensionistici coperti per intero.

Advertisement

“Mercedes ha sempre pensato a lungo termine”, ha detto il CEO, definendo questo il momento più entusiasmante per lavorare nel settore. L’artiglieria pesante è già schierata: 40 modelli tra aggiornamenti e debutti in tre anni, la più grande offensiva di prodotto della storia della Stella.

Il termometro del momento, secondo Källenius, sta in Svezia. A ottobre il 70% degli ordini ha riguardato auto elettriche. Il Pese scandinavo, però, non rispecchia esattamente l’andazzo in oltre mezzo mondo.