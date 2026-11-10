L’ultima Mercedes SLR Stirling Moss all’asta: potrebbe arrivare a 6 milioni di dollari

Solo 75 esemplari prodotti, zero parabrezza, niente finestrini. La Mercedes SLR McLaren Stirling Moss è l’auto che ha trasformato la parola “esclusività” in una questione di capelli al vento. L’ultima uscita dalla catena di montaggio sta per andare all’asta.

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RM Sotheby’s batterà l’esemplare del 2010 con un evento dal 26 novembre al 3 dicembre 2026, con una stima che supera i 6 milioni di dollari. Il contachilometri segna circa 52 km, praticamente l’auto ha fatto il tragitto dalla fabbrica al primo concessionario e poi è andata in pensione.

Sotto il cofano lavora il V8 sovralimentato da 5,4 litri da 650 CV, che spinge la Stirling Moss da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e fino a 354 km/h. Mercedes e McLaren la costruirono tra giugno e dicembre del 2009, e questo è l’ultimo telaio sfornato.

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A contare tanto c’è il pedigree. L’auto fu consegnata nuova alla Famiglia Reale del Kuwait, che la tenne fino al 2024, quando è passata all’attuale proprietario. Due soli proprietari in tutta la sua vita, per una vettura così rara, quasi una forma di timidezza.

La configurazione è un capitolo a parte. La vernice Fire Opal Red è stata applicata a pochissimi esemplari e mai ripetuta in questa tonalità su altri modelli della serie. Esiste un gemello in Rosso Corsa, ma sta nel garage della famiglia Jordan dalla nascita e difficilmente tornerà sul mercato.

Dentro, pelle rossa con cuciture gialle a contrasto, abbinamento battezzato “Freccia d’Argento”. Al posto del carbonio c’è l’Alutex, un composito tessile leggero, mentre le pinze dei freni sono dorate.

L’impianto audio, poi, lo ebbero in pochissimi. Questa Stirling Moss sì, e condivide il privilegio solo con la sorella giordana. Su un’auto senza parabrezza, a 354 all’ora, difficile capire chi dovrebbe ascoltare cosa.

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Nessuna delle 75 fu costruita per il mercato americano, e senza parabrezza né vetri la Stirling Moss era fuori da ogni requisito di sicurezza federale. La via d’uscita è il programma “Show or Display” della NHTSA, in vigore dal 1999, che concede un uso stradale limitato ai veicoli di rilevanza storica o tecnica. L’esemplare in vendita, però, è stato omologato e immatricolato per la strada negli States grazie ai lavori di G&K Automotive Services, completati nel 2026.

Prima immatricolazione in Svizzera, cantone di Vaud, il 16 marzo 2010, poi il Kuwait e infine le mani di un privato americano. Con quella stima si piazzerebbe tra le più preziose mai battute all’asta.