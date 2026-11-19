Tesla ha recentemente fatto volare una Roadster davanti a un pubblico incredulo. Il filmato continua a girare sui social, ma il vero messaggio della Roadster sta nel linguaggio stilistico inaugurato dal Cybertruck e proseguito con il Cybercab, ormai la regola di casa. E la Model 3?

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La redazione spagnola di Diariomotor ha provato a rispondere con una serie di render non ufficiali. Il punto di partenza sono le immagini del Cybercab e dell’attuale berlina, con la Model Y rinnovata come bussola. Il risultato è una Model 3 più spigolosa, soprattutto al posteriore, dove le forme tondeggianti lasciano spazio a superfici decisamente più tese.

Dietro compare la firma luminosa della Roadster, una striscia che corre per tutta la larghezza, come su Cybertruck e Cybercub. Sulla Model Y, ricordiamolo, è una barra rossa retroilluminata che si riflette sulla carrozzeria. La targa traslocata sul diffusore regala un retro più pulito, esattamente come nell’esercizio già fatto sulla Y.

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È il frontale, però, a fare la differenza. Si piazza a metà strada tra Cybercub e Model Y, fari minuscoli uniti da un filo LED bianco che finisce per sembrare una calandra. Sulla Y questi fari non illuminano nemmeno la strada, perché il lavoro sporco lo fa un gruppo ottico nascosto sotto il paraurti. L’autore ipotizza che Tesla abbia le risorse per infilare tutto in un faro così piccolo e tenere il paraurti liscio. La Roadster, invece, è rimasta fuori dal gioco: troppo fuori norma.

Sul calendario, la fantasia deve fare i conti con la realtà. La Model 3 è stata rivista quasi da zero nel 2023, quindi un restyling radicale nel 2027 sarebbe un azzardo. Più sensato guardare al 2028, quattro anni dopo l’ultima versione. Qualcosa potrebbe farsi vedere nella seconda metà del 2027, ma ai primi clienti arriverebbe ben dopo.

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Chi non può permettersi una Roadster (cioè quasi tutti) potrebbe accontentarsi di una Model 3 vestita da Roadster, e Tesla tornerebbe a piazzare l’auto più venduta del pianeta, traguardo già centrato con la Model Y.

Per ora è tutta speculazione. Resta la Model 3 di oggi: circa 33.000 euro, 283 CV, 574 km di autonomia. Non sarà un’astronave, ma sembra tutt’altro che banale.