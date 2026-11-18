Per tutto novembre Skoda mette in vetrina tre modelli con finanziamento Clever Value a TAN 0,00% e manutenzione ordinaria inclusa per 36 mesi o 45.000 km. Il Black Friday, insomma, è arrivato anche in concessionaria. Le tre protagoniste sono Fabia, Kamiq e Karoq, ognuna con la sua rata.

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La Fabia Be More 1.0 TSI da 95 CV parte da un listino di 23.350 euro e scende a 20.393,70 chiavi in mano, IPT esclusa. Si entra con 3.243 euro di anticipo e si pagano rate da 99 euro, con TAEG all’1,19%. Alla fine dei 36 mesi c’è un Valore Futuro Garantito di 14.065 euro.

Il Kamiq, sempre nella versione Be More 1.0 TSI da 95 CV, costa 28.800 euro di listino e 24.033 in promozione. Anticipo da 3.514 euro, rata da 119 euro, TAEG all’1,01% e maxi rata finale da 16.734 euro. Qui il limite chilometrico resta fermo a 30.000 km totali, oltre i quali si paga 0,20 euro per ogni chilometro in più.

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La Karoq è la più generosa sui chilometri, 45.000 contro i 30.000 delle sorelle minori, e anche la più impegnativa sul portafoglio. Nell’allestimento Executive con il 1.0 TSI da 116 CV il listino è di 33.400 euro, il prezzo in promozione di 29.767,80. Anticipo da 4.975 euro, rata da 199 euro, TAEG allo 0,89%, rata finale da 18.208 euro.

La rata bassa regge perché il grosso del conto è rimandato in fondo. Chi arriva alla scadenza può restituire l’auto, rinnovare o pagare la rata finale e tenersela.

Le condizioni, come sempre, abitano nelle righe piccole. L’offerta vale fino al 30 novembre 2026 sulle vetture in pronta consegna, in caso di permuta o rottamazione. Serve sottoscrivere il finanziamento Clever Value insieme a un’Extended Warranty, da 270 a 300 euro a seconda del modello. Ci sono poi 380 euro di spese di istruttoria, 3,40 euro al mese di incasso rata e l’imposta di bollo. Sulla Fabia l’importo totale dovuto dal richiedente arriva a 17.699,55 euro, sul Kamiq a 21.076,30 e sulla Karoq a 25.361.