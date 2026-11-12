Mercedes riduce la gamma elettrica: tre modelli verso l’uscita di scena

Per acquistare una Mercedes EQE nuova in Germania, la scelta si è ridotta ai soli esemplari già costruiti. Lo stop agli ordini su configurazione riguarda anche EQE SUV ed EQS SUV e si estende a Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. Sul sito italiano di Mercedes, i tre modelli figurano ancora nella panoramica della gamma con le rispettive schede.

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Mercedes ferma gli ordini di EQE, EQE SUV ed EQS SUV in diversi mercati europei

Il prossimo modello nella fascia della EQE berlina sarà la Classe E elettrica, attesa nella seconda metà del 2027 secondo quanto riferito da JESMB. Mercedes ha già seguito questa strada con la Classe C e la GLC, usando lo stesso nome per le varianti a batteria e per quelle con motore a combustione. Sulle due elettriche la casa automobilistiche è passata a sistemi a 800 volt. Per la Classe C 300 4MATIC, ad esempio, dichiara fino a 290 km di autonomia recuperabili in dieci minuti di ricarica rapida.

Lo stesso cambio di nomenclatura ha già interessato i SUV più piccoli. La produzione della EQB è terminata a fine 2025 e il suo posto è passato alla GLB elettrica. La EQA è uscita dal configuratore nell’aprile 2026, prima dell’arrivo della GLA a batteria. Ancora prima era toccato alla EQC, che Mercedes aveva smesso di produrre nel 2023 e che era rimasta in vendita fino all’esaurimento delle scorte.

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La EQS berlina è l’unica delle quattro grandi elettriche nate sulla piattaforma EVA2 ancora configurabile nei mercati interessati. Mercedes l’ha aggiornata ad aprile con nuovi motori, un cambio a due rapporti sull’asse posteriore e batterie con capacità utile fino a 122 kWh. Il passaggio a 800 volt consente alla EQS 450+ di ricaricare in corrente continua fino a 350 kW. Per la stessa versione, la casa automobilistica dichiara un’autonomia fino a 926 km nel ciclo WLTP.

Le Mercedes EQE, EQE SUV ed EQS SUV utilizzano ancora la precedente architettura a 400 volt. La EQE berlina ha debuttato nel 2022 e i due SUV sono arrivati tra il 2022 e il 2023. Secondo la stampa tedesca, i due modelli EQE si avviano verso la fine della produzione. Per la versione SUV dell’EQS, invece, Mercedes deve ancora chiarire quali saranno i prossimi passi dopo la chiusura degli ordini su configurazione.