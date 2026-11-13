Riflessi lenti? Mercedes ha brevettato il launch control collegato al semaforo

Mercedes ha brevettato un sistema di launch control automatico che riconosce quando il semaforo diventa verde. Non è una feature in sviluppo vaga, non è un rendering concettuale: è una domanda di brevetto depositata, con tanto di descrizione tecnica che spiega come collegare tra loro tecnologie già esistenti nelle auto a guida autonoma.

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I sistemi autonomi usano già modelli di machine learning per rilevare il cambio di colore dei semafori e algoritmi di controllo per accelerare fino a velocità di crociera, fino a circa 112 km/h, una soglia già pensata per includere le rampe autostradali. L’intuizione di Mercedes è stata unire i due processi: la telecamera legge il verde, il sistema gestisce la partenza, il conducente, in una parola, aspetta.

Il documento brevettuale non fa mistero di dove stia il problema. «Finora», si legge nella domanda, «la tecnologia di race start ha sempre dipeso dal tempo di reazione del guidatore, che può limitarne le prestazioni». Il tuo riflesso da 200 millisecondi è, tecnicamente, un difetto di sistema.

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La velocità target è 110 km/h e non i classici 100 km/h degli standard di misurazione dell’accelerazione. Quel margine di 10 km/h serve a smussare la curva di potenza prima che il contachilometri arrivi alla soglia convenzionale, evitando un cut brutale che nessun passeggero in un’ammiraglia tedesca prodotta da Mercedes dovrebbe sentire.

Fantascienza? Mercedes è la stessa casa che ha messo il “Drift Mode” su un SUV. Il parametro “cosa ci mettono dentro” ha smesso di funzionare come bussola da un pezzo.

La domanda più interessante, semmai, è un’altra: in un’automobile che parte da sola, frena da sola e presto cambierà corsia da sola, cosa resta al guidatore? Forse il piacere di scegliere la playlist, forse il diritto di imputare alla macchina i propri errori. Di sicuro, sempre meno la scusa del tempo di reazione.