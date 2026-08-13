Mercedes ha perso la Cina: il cheeseburger non ha aiutato Stoccarda

Lo scorso autunno Mercedes ha lanciato in Cina la campagna “So Mc-Benz”, rimpiazzando il suo simbolo più iconico con una statuetta di formaggio fritto per vendere la CLA elettrica ai giovani cinesi. Non ha funzionato. Nella prima metà del 2026, Mercedes ha consegnato 1.153 unità della berlina. Xiaomi, nello stesso periodo, ha venduto oltre 80.000 della SU7 a prezzo comparabile.

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Non è un problema di marketing creativo (magari non solo). È un problema strutturale, e riguarda tutta la Germania. BMW, Volkswagen e Porsche hanno registrato cali delle vendite nel secondo trimestre di almeno il 30%, peggio del calo complessivo del mercato cinese, già frenato da una crisi immobiliare che non accenna a passare.

Nel frattempo BYD e Xiaomi continuano ad erodere quote, anche accettando margini risicatissimi: l’utile di BYD nel primo trimestre è crollato del 55%, eppure la guerra dei prezzi non si ferma. Chi è disposto a perdere denaro per vincere il mercato sta vincendo.

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La Mercedes CLA era stata pensata come risposta. Passo lungo, software aggiornato, controllo vocale con IA, prezzo d’attacco a 229.000 yuan, circa il 40% meno della versione europea. Diversi giovani lavoratori benestanti di Chengdu con famiglia hanno virato, tra le altre, verso Tesla Model 3. A quanto pare, qualunque cosa Mercedes inventi, anche Tesla, Xiaomi e Huawei possono farlo.

Il punto, secondo gli analisti di JPMorgan, è che la gamma tedesca è semplicemente troppo cara per il mercato attuale, e troppo lenta per i suoi ritmi. In Cina il ciclo di sviluppo di un’auto elettrica si è contratto a 18 mesi. I produttori locali lanciano 500 modelli nuovi o aggiornati in sei mesi, dato citato dallo stesso Oliver Blume, CEO di Volkswagen, che a giugno ha definito il modello di business del gruppo “sostanzialmente fallimentare”.

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Mercedes sostiene che la CLA non fosse pensata per i volumi, ma per mostrare le tecnologie entry-level. Una spiegazione elegante per un flop da 1.153 pezzi. BMW è la prossima al test, infatti, la Neue Klasse con berlina i3 e SUV iX3, arriva in prevendita il 21 agosto.